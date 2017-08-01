بعد واقعة الطوبيس: اعتقال 3 قاصرين آخرين وسط حافلة للنقل الحضري بالبيضاء..وها شنو دارو ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة قاصرين يبلغون من العمر 14 و15 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة بالعنف على متن

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة قاصرين يبلغون من العمر 14 و15 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة بالعنف على متن حافلة للنقل الحضري.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،اليوم الجمعة، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار مفاده تعرض أحد الأشخاص لسرقة بالعنف على متن حافلة للنقل الحضري تؤمن الخط رقم 7 الرابط بين وسط المدينة ومنطقة سيدي معروف، وهو ما استدعى فتح بحث عاجل أسفر عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم القاصرين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف التحقق من تورطهم المحتمل في اقتراف عمليات سرقة مماثلة.