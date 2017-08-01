مثير..''أفتاتي'' رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة وجدة بعد عيد الأضحى ﻿

صرح عبد العزيز أفتاتي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' بأنه لن يترشح كوكيل للائحة في الإنتخابات الجزئية بمدينة وجدة لإعادة إنتخاب برلمانيين أسقطتهما المحكمة الدستورية، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ إجراء

بوليتيك

شوف تيفي





صرح عبد العزيز أفتاتي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' بأنه لن يترشح كوكيل للائحة في الإنتخابات الجزئية بمدينة وجدة لإعادة إنتخاب برلمانيين أسقطتهما المحكمة الدستورية، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ إجراء الإنتخابات مباشرة بعد عيد الأضحى.





وأضاف أفتاتي بأنه إتخذ قرارا لا رجعة فيه بعدم الترشح للإنتخابات البرلمانية، في رد ''على بعض الجهات التي قامت بتحديه بالتعبير عن مواقفه خارج البرلمان''، مؤكدا بأنه لن يترشح للإنتخابات مهما بلغت المطالب على حد قوله.



وأكد أفتاتي ردا على مطالب شبيبة الحزب وقيادته بالترشح كوكيل للائحة للإنتخابات الجزئية المنتظرة بوجدة، بالقول'' هم يطالبون بترشيحي وأنا أطالب بترشيح الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران كوكيل للائحة بمدينة وجدة''.





