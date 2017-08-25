 مثير وبالصور.. فنانة عربية شهيرة تفاجئ الجميع وتضع النقاب والوجه ديالها مابقاش كيبان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..أفتاتي رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة وجدة بعد عيد الأضحى | بوليتيك

مثير..''أفتاتي'' رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية

فيديو كتف غنم محمر ومزوق بالشريحة و مرافق بالشعرية روعة | بووز

فيديو كتف غنم محمر ومزوق بالشريحة و مرافق بالشعرية روعة

بالفيديو: بعد فضيحة الطوبيس لكازا.. فضيحة جديدة تهز تارودانت لفتاة تم اغتصابها وفض بكرتها في الخلاء | بووز

بالفيديو: بعد فضيحة الطوبيس لكازا.. فضيحة جديدة تهز تارودانت لفتاة تم اغتصابها وفض بكرتها في

شاهد عملية إنقاذ حوت عملاق صارع الموت ليومين في البرازيل | بووز

شاهد عملية إنقاذ حوت عملاق صارع الموت ليومين في البرازيل

فيديو الزواج تحت الماء آخر الصيحات في الصين | بووز

فيديو الزواج تحت الماء آخر الصيحات في الصين

مثير وبالصور.. فنانة عربية شهيرة تفاجئ الجميع وتضع النقاب والوجه ديالها مابقاش كيبان | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. فنانة عربية شهيرة تفاجئ الجميع وتضع النقاب والوجه ديالها مابقاش كيبان

خاص... قيادة البيجيدي ببيت بن كيران لإقناعه ترشيح أفتاتي للبرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية | بوليتيك

خاص... قيادة ''البيجيدي '' ببيت بن كيران لإقناعه ترشيح ''أفتاتي'' للبرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية

أوغندا تترأس القمة الإفريقية-اليابانية بالموزمبيق بعد الإعتداء على الوفد المغربي من قبل البوليزاريو | بوليتيك

أوغندا تترأس القمة الإفريقية-اليابانية بالموزمبيق بعد الإعتداء على الوفد المغربي من قبل

خطير بالفيديو: صافي كملات ... شوفو كيفاش هجمو مشرملين على سيارة الدرك الملكي بداخلها دركيين بالسيوفة ! | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو: صافي كملات ... شوفو كيفاش هجمو مشرملين على سيارة الدرك الملكي بداخلها دركيين

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير وبالصور.. فنانة عربية شهيرة تفاجئ الجميع وتضع النقاب والوجه ديالها مابقاش كيبان

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 13:36 مثير وبالصور.. فنانة عربية شهيرة تفاجئ الجميع وتضع النقاب والوجه ديالها مابقاش كيبان | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. فنانة عربية شهيرة تفاجئ الجميع وتضع النقاب والوجه ديالها مابقاش كيبان
كشفت منابر إعلامية مصرية، يومه الجمعة، أن الفنانة المعتزلة حلا شيحة، نشرت أول صورة لها بعد ارتدائها للنقاب عبر صفحتها على ''الفايسبوك''، ونشرت إلى جانبها: ''والله ثم والله لو نزل هذا القرآن في قلوبنا

"شوف تيفي"

كشفت منابر إعلامية مصرية، يومه الجمعة، أن الفنانة المعتزلة حلا شيحة، نشرت أول صورة لها بعد ارتدائها للنقاب عبر صفحتها على "الفايسبوك"، ونشرت إلى جانبها: "والله ثم والله لو نزل هذا القرآن في قلوبنا لأصبحنا خير البشر، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه، والله هو سبب لرحمة الله لنا والخشية والمغفرة والرحمة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن".


وأضافت حلا شيحة في تدوينته: "هذي أنا واسأل الله الثبات وهذا اللباس هو العزة والشرف وهو ما يحب الله ورسوله ولا استحي أن أقول إني أحبه واسأل الله أنه كما هداني للخير والستر أن يجمل قلبي أيضًا بطاعته ومتابعة نبيه وأن يلهمني رشدي ويثبت إيماني ويزيدني من فضله".
وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور الجديدة للفنان المعتزلة، معبرين عن إعجابهم الكبير بها، في حين استغل آخرون الفرصة إلى أن حلا شيحة كان عليها وضع الحجاب فقط بدل النقاط.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البشر القرآن الرحمة حلا شيحا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عماد الدراج ينفي خبر فسخ خطوبته | ثقافة و فنون

عماد الدراج ينفي خبر فسخ خطوبته

إيمان الباني تطل من جديد رفقة عائلة زوجها | ثقافة و فنون

إيمان الباني تطل من جديد رفقة عائلة زوجها

بغاني بعيوبي .. جديد ابتسام تسكت تغني بالاسبانية | ثقافة و فنون

بغاني بعيوبي .. جديد ابتسام تسكت تغني بالاسبانية

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى | أنا و صاحبي الحيوان
منذ 7 دقائق

النسر تيتباع فالأسواق المغربية: شوفو كيفاش تيعيش وهاشنو تاياكل وها علاش ماتيشربش الماء وأسرار أخرى

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة | بــووز

فضيحة أخرى...خروج إعلامي قوي من سيدة مغربية تتهم برلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها...أنتج عنهما حمل وولادة

بالفيديو...الحمالة أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل | روبورتاج

بالفيديو...''الحمالة'' أسرار مهنة شاقة أصحابها يعيشون جحيما يوميا في غياب البديل

تصريحات صادمة للشارع المغربي بعد منع نشر الغسيل ووضع البارابولات في واجهات المنازل والعمارات | نسولو الناس

تصريحات صادمة للشارع المغربي بعد منع نشر الغسيل ووضع البارابولات في واجهات المنازل والعمارات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..أفتاتي رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية بمدينة وجدة بعد عيد الأضحى | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

مثير..''أفتاتي'' رفض الترشح للبرلمان و يطالب بترشيح بن كيران في الإنتخابات البرلمانية الجزئية

فيديو كتف غنم محمر ومزوق بالشريحة و مرافق بالشعرية روعة | بووز

فيديو كتف غنم محمر ومزوق بالشريحة و مرافق بالشعرية روعة

بالفيديو: بعد فضيحة الطوبيس لكازا.. فضيحة جديدة تهز تارودانت لفتاة تم اغتصابها وفض بكرتها في الخلاء | بووز

بالفيديو: بعد فضيحة الطوبيس لكازا.. فضيحة جديدة تهز تارودانت لفتاة تم اغتصابها وفض بكرتها في

شاهد عملية إنقاذ حوت عملاق صارع الموت ليومين في البرازيل | بووز

شاهد عملية إنقاذ حوت عملاق صارع الموت ليومين في البرازيل

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.