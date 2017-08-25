مثير وبالصور.. فنانة عربية شهيرة تفاجئ الجميع وتضع النقاب والوجه ديالها مابقاش كيبان ﻿

كشفت منابر إعلامية مصرية، يومه الجمعة، أن الفنانة المعتزلة حلا شيحة، نشرت أول صورة لها بعد ارتدائها للنقاب عبر صفحتها على ''الفايسبوك''، ونشرت إلى جانبها: ''والله ثم والله لو نزل هذا القرآن في قلوبنا

"شوف تيفي"

كشفت منابر إعلامية مصرية، يومه الجمعة، أن الفنانة المعتزلة حلا شيحة، نشرت أول صورة لها بعد ارتدائها للنقاب عبر صفحتها على "الفايسبوك"، ونشرت إلى جانبها: "والله ثم والله لو نزل هذا القرآن في قلوبنا لأصبحنا خير البشر، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه، والله هو سبب لرحمة الله لنا والخشية والمغفرة والرحمة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن".



وأضافت حلا شيحة في تدوينته: "هذي أنا واسأل الله الثبات وهذا اللباس هو العزة والشرف وهو ما يحب الله ورسوله ولا استحي أن أقول إني أحبه واسأل الله أنه كما هداني للخير والستر أن يجمل قلبي أيضًا بطاعته ومتابعة نبيه وأن يلهمني رشدي ويثبت إيماني ويزيدني من فضله".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور الجديدة للفنان المعتزلة، معبرين عن إعجابهم الكبير بها، في حين استغل آخرون الفرصة إلى أن حلا شيحة كان عليها وضع الحجاب فقط بدل النقاط.



