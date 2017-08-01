خاص... قيادة ''البيجيدي '' ببيت بن كيران لإقناعه ترشيح ''أفتاتي'' للبرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية ﻿

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب ''يوسف هوار'' و''عبد القادر حظوري'' عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''وجدة - أنجاد'' .





بوليتيك

شوف تيفي





قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب ''يوسف هوار'' و''عبد القادر حظوري'' عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''وجدة - أنجاد'' .



وأمرت المحكمة الدستورية، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلهما البرلمانيين السابقين، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.



كما أمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، مع نشره كذلك في الجريدة الرسمية.



وفي ذات السياق، كشف عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن مسؤولي ''البيجيدي '' بالعاصمة الشرقية للملكة، سيزورون عبد الإله بن كيران بعد عيد الأضحى المبارك، لبحث إمكانية منح وكيل اللائحة للقيادي في الحزب ''عبد العزيز أفتاتي''، الذي جمد بن كيران أنشطته داخل الحزب في وقت سابق.





