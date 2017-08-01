أوغندا تترأس القمة الإفريقية-اليابانية بالموزمبيق بعد الإعتداء على الوفد المغربي من قبل البوليزاريو ﻿

أوردت مواقع موزمبيقية، أن رئيس وفد أوغندا تسلم رئاسة القمة الإفريقية-اليابانية التي تحتضنها العاصمة ''ماباتو'' على مدى ثلاثة أيام، بعد أعمال البلطجة التي قام بها وفد عن الجبهة الإنفصالية

بوليتيك

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أوردت مواقع موزمبيقية، أن رئيس وفد أوغندا تسلم رئاسة القمة الإفريقية-اليابانية التي تحتضنها العاصمة "ماباتو" على مدى ثلاثة أيام، بعد أعمال البلطجة التي قام بها وفد عن الجبهة الإنفصالية البوليساريو بدعم من أعداء الوحدة الترابية للمغرب.



ووفق ذات المصدر، فقد شهدت القمة ليلة أمس الخميس، حادثة خطيرة تمثلت في قيام وفد البوليساريو بالتحريض ضد الوفد المغربي برئاسة وزير الخارجية "ناصر بوريطة"، عبر منعه من ولوج قاعة أشغال القمة في خرق سافر لقوانين الإتحاد الإفريقي، تحت أنظار وفد اليابان وكذا مسؤولين بدول أوربية واسيوية.



وإستناذا لذات المصدر، فقد عاد الهدوء الى اشغال القمة اليابانية الافريقية، حيث يتواجد داخل القاعة 55 وفد من اعضاء الاتحاد الافريقي اضافة الى اليابان، حيث يحضر القمة كذلك ممثلين عن الدول الآسيوية و بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي. وروسيا والصين اضافة الى عشرات المنظمات الدولية والإقليمية، لتدارس افاق التنمية والشراكة مع القارة السمراء.



