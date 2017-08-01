فيديو جد مؤلم.. طفل ضواحي البيضاء كيعاني إعاقة ذهنية .. الأسرة ديالو ربطاتو وسافرات وبسبب الجوع كلا الصباغة+تفاصيل تدمي القلوب ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد صادم، يظهر طفلا يعاني إعاقة ذهنية، في حالة صحية جد متدهورة، بعد أن تخلت عنه أسرته.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد صادم، يظهر طفلا يعاني إعاقة ذهنية، في حالة صحية جد متدهورة، بعد أن تخلت عنه أسرته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أحد الأشخاص عثر على الطفل بالقرب من أحد المنازل بمنطقة السبيت ضواحي مدينة الدار البيضاء في حالة صحية جد متدهورة، مشيرا إلى أن الطفل كان مربوطا بـ "حبل"، وبسبب الجوع، اضطر إلى أكل "سطل صباغة" كان متواجدا بالمكان الذي احتجز به.

وأشار ذات المصدر إلى أن أسرة الطفل، سافرت خارج منطقة السبيت، وتركت طفلها الذي يعاني الإعاقة ليواجه مصيره بعد أن قامت بربطه بواسطة حبل، مؤكدا أن الحالة النفسية والصحية للطفل جد متدهورة وتحتاج للتدخل الفوري.