عماد الدراج ينفي خبر فسخ خطوبته ﻿

كشف الفنان المغربي عماد الدراج لـ''شوف تيفي'' عن حقيقة الخبر المتداول بخصوص فسخ خطوبته ، حيث نفى صحة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية.

شوف تيفي

كشف الفنان المغربي عماد الدراج لـ"شوف تيفي" عن حقيقة الخبر المتداول بخصوص فسخ خطوبته ، حيث نفى صحة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية.

وقال " الدراج " أن خطوبته لازالت مستمرة وكل هذه الأخبار التي يروج لها لا أساس لها من الصحة، أما بخصوص نشر الأغاني الحزينة على حسابه الشخصي على موقع الفايسبوك، فلا يجب تفسيرها على أنها إشارة لانفصاله عن خطيبته.

يذكر أن عماد الدراج قد نشر سابقا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من عقد قرانه بسيدة تدعى خديجة مريبح، ويوضح تاريخ ميلادها المنشور على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" أنها تكبره بـ11 سنة.





