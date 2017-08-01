ثلاثة مقاعد برلمانية تعيد ''الصراع'' و''التحالف'' بين الأحزاب السياسية إلى الواجهة ﻿

بدأت الأحزاب السياسية إستعداداتها اللوجستيكية والتقنية لخوض معركة الإنتخابات الجزئية للظفر بثلاثة مقاعد برلمانية شاغرة بعد إسقاطها من طرف المحكمة الدستورية.





بوليتيك

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بدأت الأحزاب السياسية إستعداداتها اللوجستيكية والتقنية لخوض معركة الإنتخابات الجزئية للظفر بثلاثة مقاعد برلمانية شاغرة بعد إسقاطها من طرف المحكمة الدستورية.



ووسط وجود صفقات وتحالفات بين الأحزاب السياسية سواء منها المشكلة للأغلبية أو المعارضة، يرتقب إجراء الإنتخابات الجزئية يوم 5 أكتوبر المقبل، بكل من مدينة سطات وتطوان وأكادير، حيث ستعمل الأحزاب السياسية على قياس حجم كتلتها الناخبة سواء الثابتة أو التي تمكنت من إستقطابها بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة.



ورغم العدد الكبير من التنظيمات السياسية التي تؤثث المشهد الحزبي بالمغرب والتي تتجاوز الثلاثين، لكن المتتبعين يحصرون عدد الأحزاب التي ستتنافس على المقاعد الثلاثة بين مايسمى بالأحزاب الكبرى بالمغرب وفقا للنتائج التي حصلت عليها في آخر إنتخابات تشريعية.



وينتظر أن تشهد المقاعد الثلاثة، صراعا محتدما بين أحزاب ''الأحرار'' و ''البيجدي'' و ''البام'' خاصة بدائرتي أكادير وتطوان بشكل قوي وفي مدينة تارودانت بشكل أقل، حيث يعتبر حزب العدالة والتنمية إعادة رئيس المجلس البلدي لتطوان ''محمد إدعمار'' إلى البرلمان مسألة حياة أو موت للحزب بالمدينة الذي شهد إنشقاقات متتالية بسبب تمسك بن كيران بصديقه إدعمار.



أما بمدينة أكادير، فقد بدأ الحديث عن وجود صفقة بين حزب العدالة والتنمية، وتيار ''عبد اللطيف وهبي'' داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لإعادة شقيقه رجل الأعمال ''حميد وهبي'' للمنصب الذي فقده بقرار من المحكمة الدستورية، خاصة في ظل التقارب والزيارات بين ''وهبي'' و''بن كيران''، وهو ما دفع بقيادي بحزب المصباح إلى القول بأن ''وهبي'' خلف مكان ''نبيل بن عبد الله'' الذي لم يعد يزور بن كيران منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.



في حين ينتظر، أن تشهد مدينة تارودانت هي الأخرى صراعا كبيرا بين ''البيجيدي'' و ''الأحرار'' الذي فقد مقعده الوحيد بدائرة تارودانت الشمالية، والتي يتوفر فيها ''عبد اللطيف وهبي'' على كثلة إنتخابية كبيرة أغلبها ينتمي لعائلته وأقاربه.





