إيمان الباني تطل من جديد رفقة عائلة زوجها ﻿

عادت من جديد إيمان الباني لتطل على متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصورة جمعتها بزوجها وأفراد أسرته.

شوف تيفي

عادت من جديد إيمان الباني لتطل على متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصورة جمعتها بزوجها وأفراد أسرته.

وقد ظهرت الباني مع زوجها الفنان التركي مراد يلدرم، في أحد الفنادق في تركيا إلى جانب كل من والديه وإحدى أخواته ، حيث عبر العديد من متابعي الشهير عن إعجابهم بالعلاقة الوطيدة التي تجمع « الباني » بعائلة زوجها، متمنين لها دوام أواصر المحبة بينهم.



يذكر أن المغربية إيمان الباني منذ زواجها من الممثل مراد يلدرم وهي محط أنظار الصحافة التركية، حيث سبق وأن نشروا مجموعة من الأخبار المتعلقة بحياتهما.