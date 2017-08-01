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هام للمغاربة.. نشرة إندارية خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت بهذه المناطق

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 12:32 هام للمغاربة.. نشرة إندارية خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة.. نشرة إندارية خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية محليا ستهم ، يومي الجمعة والسبت، عددا من مناطق المملكة . وأوضحت المديرية ، في نشرة جوية خاصة، أنه يتوقع اليوم الجمعة ، من الثانية زوالا إلى

"شوف تيفي"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية محليا ستهم ، يومي الجمعة والسبت، عددا من مناطق المملكة . وأوضحت المديرية ، في نشرة جوية خاصة، أنه يتوقع اليوم الجمعة ، من الثانية زوالا إلى العاشرة ليلا ، أن تهم أمطار رعدية محليا قوية مع هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف رعدية محلية وبرد كلا من تارودانت وشيشاوة وأزيلال والحوز وتنغير وورززات وخريبكة وخنيفرة وإفران وصفرو وميدلت.

وخلال اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا ستهم أمطار رعدية قوية محليا كلا من أوسرد ووادي الذهب مصحوبة برياح قوية مع احتمال هبوب زوابع رملية محليا.



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