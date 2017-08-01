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فيديو مروع يهز المسلمين..بالتزامن مع موسم الحج: سيدة ماتت وسط الكعبة وكلها دميات

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 12:29 فيديو مروع يهز المسلمين..بالتزامن مع موسم الحج: سيدة ماتت وسط الكعبة وكلها دميات | دولي
فيديو مروع يهز المسلمين..بالتزامن مع موسم الحج: سيدة ماتت وسط الكعبة وكلها دميات
نشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري مقطع فيديو، تحت عنوان '' انتحار امرأة في صحن الطواف في الكعبة المشرفة''، وهو ما أثار ضجة واسعة.

"شوف تيفي"

 

نشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري مقطع فيديو، تحت عنوان " انتحار امرأة في صحن الطواف في الكعبة المشرفة"، وهو ما أثار ضجة واسعة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فقد قال المتحدث الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي قوله إن ما تناقلته تلك الوسائل غير صحيح، مشيرا إلى أن المقطع المتداول يظهر امرأة من جنسية آسيوية تعاني من حالة مرضية مزمنة تسبب تقيؤها للدم.

وأضاف سامح السلمي حسب "سبق" أن السيدة تم نقلها فوراً إلى مركز صحي داخل المسجد الحرام حيث توفيت، وتم تسليم جثمانها إلى مندوب مؤسسة الطوافة التابعة لها لاستكمال الإجراءات.

 

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