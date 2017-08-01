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الإعتداء على وزير خارجية المغرب من طرف وفد البوليساريو بالموزمبيق

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 12:25 الإعتداء على وزير خارجية المغرب من طرف وفد البوليساريو بالموزمبيق | دولي
الإعتداء على وزير خارجية المغرب من طرف وفد البوليساريو بالموزمبيق
كشف مقطع فيديو عن تعرض الوفد المغربي المشارك في القمة الإفريقية- اليابانية التي تحتضنها العاصمة الموزمبيقية ماباتو، إلى المنع من الدخول إلى القاعة الرسمية لأشغال القمة رغم توصله بدعوة رسمية


بوليتيك
شوف تيفي

كشف مقطع فيديو عن تعرض الوفد المغربي المشارك في القمة الإفريقية- اليابانية التي تحتضنها العاصمة الموزمبيقية ماباتو، إلى المنع من الدخول إلى القاعة الرسمية لأشغال القمة رغم توصله بدعوة رسمية للحضور لكونه عضوا بمنظمة الإتحاد الإفريقي.

وأظهر الفيديو التخبط والمنع الذي تعرض له الوفد المغربي من قبل اللجنة المنظمة رغم حصوله على دعوة رسمية للحضور، حيث ثم رفض ولوج أي عضو من الوفد المغربي المرافق لوزير الخارجية "ناصر بوريطة" الذي دخل القاعة بعد تدافع كبير مع الحراس واللجنة المنظمة.

ووفق ذات المصدر وإعتمادا على قصاصة للمغرب العربي للأنباء، فإن سبب التوتر الذي حصل يعود لكون البلد المضيف للقمة الإفريقية اليابانية، عمل على إشراك ممثلين عن جبهة البوليساريو الانفصالية.

وإستناذا لذات المصادر، فالوفود المدعوة بشكل رسمي للقمة تتوفر على اعتماد الدخول إلى قاعة الاجتماعات، وهو الأمر الذي لم تستسغه الجبهة ومنهم وزير خارجية الجبهة محمد سالم ولد السالك الذي انهار بعد منعه من الوصول إلى القاعة، لتعمد السلطات الموزمبيقية بعد ساعات، على إصدار أوامر لقواتها بالاعتداء على الوفدين المغربي والياباني حيث منعوا من الوصول للقاعة.

وحسب ذات المصدر، فقد عقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الجبهة الذي دخلوا من الباب الخلفي واحتلوا مقاعد مخصصة لوفد الموزمبيق، مشيرة إلى أنه وعقب الاجتماع صرح مسؤولون يابانيون بأن القمة المقصود منها هو مشاركة البلدان الإفريقية المعترف بها من قبل اليابان فقط.

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