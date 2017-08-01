حكاية الزعيم ''بنكيران'' الذي رفض أن يموت سياسيا ﻿

حينما فشل عبد الإله بنكيران في اختبار تشكيل حكومة مابعد السابع من أكتوبر، وترك مقعده مضطرا لخلفه سعد الدين العثماني، علق الكثيرون على أن بنكيران انتهى سياسيا،خصوصا حينما اختار الهروب إلى المملكة





''شوف تيفي''



حينما فشل عبد الإله بنكيران في اختبار تشكيل حكومة مابعد السابع من أكتوبر، وترك مقعده مضطرا لخلفه سعد الدين العثماني، علق الكثيرون على أن بنكيران انتهى سياسيا،خصوصا حينما اختار الهروب إلى المملكة السعودية لأداء مناسك العمرة.



لقد فضل بنكيران ألا يعلق على تعيين العثماني خلفا له، وفضل أن تظل أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية متوقفة ولم يصدر عن الحزب أي موقف مساند للحكومة،واتضح أن البيجيدي في طريقه للانقسام إلى فريقين أحدهما يساند العثماني ويقف من خلفه وزراء الحزب في الحكومة، والثاني يتحرك وراء بنكيران وهو مكون من الغاضبين من الاستوزار، غير أن هذا التباين ظل مستترا ولم يخرج إلى العلن إلا بعد عودة بنكيران من أداء مناسك العمرة ، وعقد أول مجلس وطني تبادل فيه صقور الحزب الاتهامات، وقتها ظهر أن بنكيران لم يمت سياسيا كما راهن على ذلك البعض، بل إنه سعى إلى الحفاظ على كاريزماتيه وقوة الشخصية التي راكمها منذ رئاسته لحكومة 2012.



وكما جاء في قراءة تحليلية لما جرى على ''واحة الصيف'' لجريدة الصباح في عدد اليوم فقد راهن خصوم بنكيران من داخل العدالة والتنمية على خطابه االقوي ورسائله التي يبعث بها لمن يعنيهم الأمر، كسبب لإبعاده ، فسقوطه في اختبار تشكيل حكومة2017، لا يجب أن يكون مبررا لكي يسقط مجددا من منصب الأمانة العامة للحزب، الذي لم يعد خفيا على أنه منقسم على نفسه حول هذه القضية التي تحتاج لقرار القانون الداخلي للحزب الذي يعطي للأمين العام للحزب غير ولايتين ، وهو ما يعني أن بنكيران لن يكون من حقه الترشح مجددا لمنصب الأمانة العامة خلال المؤتمر الوطني القادم والذي تقرر في دجنبر من السنة الجارية 2017.





