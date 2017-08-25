بالصورة..تدوينة مثيرة : الشرطي الشهير ملولي للمغاربة..''ربيو ولادكم وباراكا من الانجاب'' ﻿

وجه الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينة مثيرة، طالب من خلالها المواطنين بمنح أبنائهم التربية الحسنة أو التوقف عن الانجاب في حال العجز عن السيطرة عليهم وعلى تصرفاتهم.

''شوف تيفي''

وجه الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينة مثيرة، طالب من خلالها المواطنين بمنح أبنائهم التربية الحسنة أو التوقف عن الانجاب في حال العجز عن السيطرة عليهم وعلى تصرفاتهم.

وأشار ملولي إلى أن عدم قدرة الأباء على تربية أبنائهم تسبب في ظهور منحرفين ومجرمين ومفسدين، داعيا الأباء إلى التوقف عن انجاب جيل معاق أخلاقيا وفكريا وتربويا وماديا ودينيا.

وكتب ملولي في تديونته '' رسالة للناس اللي تتولاد الولاد ومقداش بهم :توقفوا عن الانجاب مادمتم غير قادرين على تربية ابنائكم تربية حسنة

توقفوا على الانجاب مادمتم غير قادرين على ضبط تصرفات وسلوك ابنائكم''.

وتابع ملولي ''توقفوا عن الانجاب اذا كنتم لا تقدرون على ان توفروا لابنائكم ادنى شروط العيش والكرامة وحسن المعاملة فهذا الكم الهائل من الحمقى والاغبياء واللصوص والمجرمين والمنحرفين والمفسدين الموجدين في مجتمعنا كاف جدا يمكنكم ان تتزوجوا وتتمتعوا بالحياة لوحدكم من دون ان تنجبوا لنا جيلا معاقا اخلاقيا وفكريا وعلميا وتربويا وماديا ودينيا''.