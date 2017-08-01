 شركة الحافلة التي وقع فيها حادث اغتصاب ''زينب '' تتهرب من مسؤوليتها في الحادث وتنهج سياسة الهروب إلى الأمام ... ﻿
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شركة الحافلة التي وقع فيها حادث اغتصاب ''زينب '' تتهرب من مسؤوليتها في الحادث وتنهج سياسة الهروب إلى

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شركة الحافلة التي وقع فيها حادث اغتصاب ''زينب '' تتهرب من مسؤوليتها في الحادث وتنهج سياسة الهروب إلى الأمام ...

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 11:08 شركة الحافلة التي وقع فيها حادث اغتصاب زينب تتهرب من مسؤوليتها في الحادث وتنهج سياسة الهروب إلى الأمام ... | مجتمع
شركة الحافلة التي وقع فيها حادث اغتصاب ''زينب '' تتهرب من مسؤوليتها في الحادث وتنهج سياسة الهروب إلى الأمام ...
فيما يشبه وضع العربة أمام الحصان سارعت شركة ''نقل المدينة'' إلى استعراض حصيلة الاعتداءات على موظفيها وعلى ما تتعرض له الحافلات التابعة لخطوطها من تكسير وتخريب، حيث قدمت نفسها كضحية،

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فيما يشبه وضع العربة أمام الحصان سارعت شركة ''نقل المدينة'' إلى استعراض حصيلة الاعتداءات على موظفيها وعلى ما تتعرض له الحافلات التابعة لخطوطها من تكسير وتخريب، حيث قدمت نفسها كضحية، في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيون من شركة الحافلة التي وقع فيها حادث الاغتصاب المأساوي للفتاة ''زينب ''، بالتفاعل الإيجابي مع ولاية الأمن بالبيضاء عبر تحديد السائق الذين كان يقود الحافلة وتقدمه لمصلحة الشرطة القضائية على الأقل للإدلاء بشهادته حول ما حدث بالضبط، وهو ما لم يتم حتى الآن، إن مواطني الدار البيضاء يعرفون جيدا ما يقع في حافلات ''نقل المدينة'' من كريساج وعنف وسرقة واستهتار بالأرواح، والمطلوب من الشركة هو مساعدة الأمن على فك لغز الواقعة المأساوية التي حدثت داخل حافلة تابعة لها.. أما التعلل بكون الحادث وقع قبل ثلاثة أشهر وهناك صعوبات في استخراج الفيديو المرتبط بالحادث، فثلاثة أشهر ليست بزمن طويل جدا لمعرفة ما حدث على حافلة بخط محدد ومعروف الوجهة وهو ما ييسر عملية البحث على مسؤولي الشركة لاستخراج الفيديو وتحديد السائق وجعله يدلي بإفادته في الحادثة المأساوية.. أما السعي لتعويم المشكل، وإلقاء المسؤولية على الأمن كما لو أنه يجب أن تخصص مصالح الشرطة رجل أمن لكل حافلة وهو شيء غير منطقي ولا معقول ولا يوجد حتى في أرقى الدول الديمقراطية في العالم .

يجب التوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام، فطرح المشكل في صيغة أن شركة ''نقل المدينة'' ضحية بدورها للاعتداءات فليس هو الحل، نحن أمام واقعة بعينها اسمها محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للركاب تابعة للشركة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، فكما توفر مراقبين لضبط مدى أداء الركاب للتذاكر، عليها أن تفي بتعاقداتها وتفي بالتزامتها التي في مقدمتها أمنهم وسلامتهم بتخصيص حراس أمن خاصين على الأقل ، هذا دون أن نتساءل عن الحالة الميكانيكية لهذه الحافلات التي تصاب أغلبها بالعطب في منتصف الطريق إلى المحطة الموالية أحيانا، صحيح لا يمكن أن نحمل الشركة كل مصائب التشرميل والكريساج التي تعرفه الدار البيضاء وموظفوها هم أيضا أبناء هذا الوطن، ومن واجب المجتمع التضامن معهم وأن تحمي شركة النقل ذاتها، لكن على شركة ''نقل ''المدينة'' ألا تستخف بعقولنا وتقدم ما يصيب حافلاتها من كسر لزجاجها الذي تعوض خسائرها مجلس المدينة أو وزارة الداخلية، بدل الإجابة على أسئلة مجتمع: كيف حدث كل هذا في حافلة عمومية،محاولة اغتصاب جماعي في حق فتاة، هو جريمة تسائل الكل...

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شركة الحافلة التي وقع فيها حادث اغتصاب زينب تتهرب من مسؤوليتها في الحادث وتنهج سياسة الهروب إلى الأمام ...

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أمس 16:14 GMT

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