تفكيك مصنع سري ''للماحيا'' وحجز نصف طن من ''المسكر'' بأكادير ﻿

كشف مصدر أمني مطلع، أن فرقة من الشرطة القضائية بآيت ملول التابعة لولاية أمن أكادير، تمكنت مساء أمس الخميس 24 غشت، من تفكيك مصنع سري لتقطير وإعداد مسكر ماء الحياة، وتوقيف مسيّره الأربعيني.

شوف تيفي



كشف مصدر أمني مطلع، أن فرقة من الشرطة القضائية بآيت ملول التابعة لولاية أمن أكادير، تمكنت مساء أمس الخميس 24 غشت، من تفكيك مصنع سري لتقطير وإعداد مسكر ماء الحياة، وتوقيف مسيّره الأربعيني.



ووفق ذات المصدر، فالعملية الأمنية تم تفعيلها إثر تجميع مجموعة من المعطيات عن محل بحي المزار يشتبه في اتخاذه مختبرا تقليديا لتقطير ''الماحيا''، قبل أن تتم مداهمته، وهو ما مكن من حجز نحو نصف طن من المواد المستعملة في إعداد المسكر المذكور إلى جانب عدة أواني ومعدات تستخدم في عملية الطهي والتقطير.



وإستناذا لذات المصدر، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما جرى إتلاف الكمية المحجوزة من التين المخمر.







