 صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة | منوعات

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان | مجتمع

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان

تقرير قناة تي في 5 الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة | منوعات

تقرير قناة ''تي في 5'' الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء

كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور

صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني

بالفيديو: سخروا منه بسبب منزله الصغير وعندما دخلوا له صدموا بما وجدوه.. شوفو كيف لقاوه | بووز

بالفيديو: سخروا منه بسبب منزله الصغير وعندما دخلوا له صدموا بما وجدوه.. شوفو كيف لقاوه

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو) | بووز

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو)

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو) | بووز

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو)

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 09:49 صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة | منوعات
صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة
بعد مرور أزيد من 20 سنة على غرق أشهر وأضخم سفينة في العالم « التايتانيك »، كشف خبراء متخصصون أن الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة الشهيرة لم تكن نتيجة لإصطدامها في جبل جليدي بالمحيط الأطلنطي، بل

شوف تيفي

 

بعد مرور أزيد من 20 سنة على غرق أشهر وأضخم سفينة في العالم « التايتانيك »، كشف خبراء متخصصون أن الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة الشهيرة لم تكن نتيجة لإصطدامها في جبل جليدي بالمحيط الأطلنطي، بل بسبب حريق عملاق شب فيها.

وكشفت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، أن الصور التي تم التقاطها بواسطة مهندسين كانوا قائمين على بناء السفينة قبل انطلاقها في بريطانيا، ساعدت الخبراء الذين تابعوا القضية على مدار سنوات طويلة في الوصول إلى أسباب غرق السفينة، وبعد تحريات طويلة خَلُص الخبراء إلى وجود حريق استمر لثلاثة أسابيع في الجانب الأيمن للسفينة.

وأَضافت الصحيفة ذاتها، أن العاملين بالسفينة لم ينتبهوا قط للحريق الذي نشب بالسفينة التي كانت متوجهة إلى نيويورك.

هذا وأَعلن الخبراء أنهم اكتشفوا وجود آثار لذلك الحريق في الجانب الأيمن من السفينة، وهو ما يعزز فرضية أن تايتنك لم تغرق بشكل أساسي لإصطدامها في جبل جليدي، بل السبب الرئيسي والحقيقيي راجع للحريق الذي أسفر عن خلل في وظائف السفينة ما جعلها في نهاية المطاف تصطدم بالجبل.

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

منوعات شوف تيفي تايتنيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تقرير قناة تي في 5 الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة | منوعات

تقرير قناة ''تي في 5'' الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة

الربيع القطري | منوعات

الربيع القطري

بالصورة.. بعد اعتداء برشلونة الدموي: مغربي مقيم بإسبانيا أنا مسلم ولست إرهابيا | منوعات

بالصورة.. بعد اعتداء برشلونة الدموي: مغربي مقيم بإسبانيا ''أنا مسلم ولست إرهابيا''

بعد رونالدو..المغربية أمل صابر بين أحضان لاعب آخر من ريال مدريد | منوعات

بعد رونالدو..المغربية أمل صابر بين أحضان لاعب آخر من ريال مدريد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...عّم ضحية الاغتصاب الحقيقيةزينب دخل طول وعرض فالوزيرة الحقاوي | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

بالفيديو...عّم ضحية الاغتصاب الحقيقية''زينب '' دخل طول وعرض فالوزيرة الحقاوي

لأخذ العبرة: قصة جد مؤثرة للشاب اسماعيل ولد فاس المصاب بمرض سرطان نادر..شوفو الشجاعة الكبيرة لهاذ الشاب | حالة خاصة

لأخذ العبرة: قصة جد مؤثرة للشاب اسماعيل ولد فاس المصاب بمرض سرطان نادر..شوفو الشجاعة الكبيرة لهاذ الشاب

سيدة كتعيش الفقر والحرمان رفقة والدتها تناشد أصحاب القلوب الرحيمة: عاونوني معنديش | بــووز

سيدة كتعيش الفقر والحرمان رفقة والدتها تناشد أصحاب القلوب الرحيمة: ''عاونوني معنديش''

فيديو مؤلم..حينما يبكي الرجال: تقطعو ليه رجيله في الخدمة والشركة تخلات عليه | بــووز

فيديو مؤلم..حينما يبكي الرجال: تقطعو ليه رجيله في الخدمة والشركة تخلات عليه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة | منوعات
منذ 41 دقيقة

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان | مجتمع

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان

تقرير قناة تي في 5 الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة | منوعات

تقرير قناة ''تي في 5'' الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.