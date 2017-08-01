صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة ﻿

بعد مرور أزيد من 20 سنة على غرق أشهر وأضخم سفينة في العالم « التايتانيك »، كشف خبراء متخصصون أن الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة الشهيرة لم تكن نتيجة لإصطدامها في جبل جليدي بالمحيط الأطلنطي، بل

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بعد مرور أزيد من 20 سنة على غرق أشهر وأضخم سفينة في العالم « التايتانيك »، كشف خبراء متخصصون أن الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة الشهيرة لم تكن نتيجة لإصطدامها في جبل جليدي بالمحيط الأطلنطي، بل بسبب حريق عملاق شب فيها.

وكشفت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، أن الصور التي تم التقاطها بواسطة مهندسين كانوا قائمين على بناء السفينة قبل انطلاقها في بريطانيا، ساعدت الخبراء الذين تابعوا القضية على مدار سنوات طويلة في الوصول إلى أسباب غرق السفينة، وبعد تحريات طويلة خَلُص الخبراء إلى وجود حريق استمر لثلاثة أسابيع في الجانب الأيمن للسفينة.

وأَضافت الصحيفة ذاتها، أن العاملين بالسفينة لم ينتبهوا قط للحريق الذي نشب بالسفينة التي كانت متوجهة إلى نيويورك.

هذا وأَعلن الخبراء أنهم اكتشفوا وجود آثار لذلك الحريق في الجانب الأيمن من السفينة، وهو ما يعزز فرضية أن تايتنك لم تغرق بشكل أساسي لإصطدامها في جبل جليدي، بل السبب الرئيسي والحقيقيي راجع للحريق الذي أسفر عن خلل في وظائف السفينة ما جعلها في نهاية المطاف تصطدم بالجبل.