 بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة | منوعات

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان | مجتمع

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان

تقرير قناة تي في 5 الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة | منوعات

تقرير قناة ''تي في 5'' الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء

كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور

صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني

بالفيديو: سخروا منه بسبب منزله الصغير وعندما دخلوا له صدموا بما وجدوه.. شوفو كيف لقاوه | بووز

بالفيديو: سخروا منه بسبب منزله الصغير وعندما دخلوا له صدموا بما وجدوه.. شوفو كيف لقاوه

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو) | بووز

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو)

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو) | بووز

شاهد أجواء الاصطياف بشاطئ المهدية (فيديو)

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 09:16 بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء | حوادث و حقوق
بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء
جرى، أمس الخميس، وضع موظفي أمن بالدار البيضاء، كلاهما برتبة مقدم شرطة، رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

"شوف تيفي"

 

جرى، أمس الخميس، وضع موظفي أمن بالدار البيضاء، كلاهما برتبة مقدم شرطة، رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط المعنيين بالأمر من قبل لجنة أمنية مكلفة بالمراقبة ، متلبسين بتلقي مبلغ مالي من قبل سائق دراجة نارية ارتكب مخالفة لقانون السير والجولان بشارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت ملفا تأديبيا في مواجهة المعنيين بالأمر، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في شأنه.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الموظف القانون السير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور

صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني

صادم وقبل العيد الكبير.. مسن يلقى حتفه بسبب حولي وها كيفاش | حوادث و حقوق

صادم وقبل العيد الكبير.. مسن يلقى حتفه بسبب ''حولي'' وها كيفاش

فضيحة..أبناء مسؤولين عسكريين متابعون بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة | حوادث و حقوق

فضيحة..أبناء مسؤولين عسكريين متابعون بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...عّم ضحية الاغتصاب الحقيقيةزينب دخل طول وعرض فالوزيرة الحقاوي | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

بالفيديو...عّم ضحية الاغتصاب الحقيقية''زينب '' دخل طول وعرض فالوزيرة الحقاوي

لأخذ العبرة: قصة جد مؤثرة للشاب اسماعيل ولد فاس المصاب بمرض سرطان نادر..شوفو الشجاعة الكبيرة لهاذ الشاب | حالة خاصة

لأخذ العبرة: قصة جد مؤثرة للشاب اسماعيل ولد فاس المصاب بمرض سرطان نادر..شوفو الشجاعة الكبيرة لهاذ الشاب

سيدة كتعيش الفقر والحرمان رفقة والدتها تناشد أصحاب القلوب الرحيمة: عاونوني معنديش | بــووز

سيدة كتعيش الفقر والحرمان رفقة والدتها تناشد أصحاب القلوب الرحيمة: ''عاونوني معنديش''

فيديو مؤلم..حينما يبكي الرجال: تقطعو ليه رجيله في الخدمة والشركة تخلات عليه | بــووز

فيديو مؤلم..حينما يبكي الرجال: تقطعو ليه رجيله في الخدمة والشركة تخلات عليه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة | منوعات
منذ 45 دقيقة

صادم..بعد 20 سنة على حادث « تايتنيك » هذه هي الأسباب الحقيقية وراء غرق السفينة

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان | مجتمع

خطير.. في عز الصيف انقطاع الطريق بين العيون و السمارة بسبب الفيضان

تقرير قناة تي في 5 الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة | منوعات

تقرير قناة ''تي في 5'' الفرنسية حول قضية محاولة الاغتصاب في الحافلة

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.