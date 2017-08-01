بوليس رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء بالبيضاء ﻿

جرى، أمس الخميس، وضع موظفي أمن بالدار البيضاء، كلاهما برتبة مقدم شرطة، رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

"شوف تيفي"

جرى، أمس الخميس، وضع موظفي أمن بالدار البيضاء، كلاهما برتبة مقدم شرطة، رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط المعنيين بالأمر من قبل لجنة أمنية مكلفة بالمراقبة ، متلبسين بتلقي مبلغ مالي من قبل سائق دراجة نارية ارتكب مخالفة لقانون السير والجولان بشارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت ملفا تأديبيا في مواجهة المعنيين بالأمر، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في شأنه.