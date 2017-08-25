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كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 09:10 كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور | حوادث و حقوق
كسيدة خايبة بين الناظور والدريوش+صور
تم مساء أمس الخميس، نقل سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير إلى المركز الصحي بالدريوش بعد إصابته على مستوى الصدر، إثر اصطدامه بعمود كهربائي بمدخل مدينة الدريوش على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة

"شوف تيفي"

 

تم مساء أمس الخميس، نقل سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير إلى المركز الصحي بالدريوش بعد إصابته على مستوى الصدر، إثر اصطدامه بعمود كهربائي بمدخل مدينة الدريوش على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الناظور والدريوش.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد قال شهود عيان أن السائق الذي كان قادما من العروي في اتجاه الدريوش، لم يتمكن من السيطرة على مقود السيارة بعدما انزلقت به وسط الطريق جراء التساقطات التي عرفتها المدينة، ليفقد التحكم ويصطدم بالعمود الكهربائي الخاص بالإنارة العمومية.

وأكد المصدر ذاته بأن عناصر الوقاية المدنية هرعت إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، التي عملت على تيسير حركة السير والجولان إضافة إلى معاينة الحادثة وتحرير محضر بخصوصها.

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