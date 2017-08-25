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صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 07:15 صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني | حوادث و حقوق
صادم وبالصور.. شوفوا جثة الرجل لي ضربو التران بفاس كيفاش مسيب فالمركب الجامعي الحسن الثاني
استقبل مركب الجامعي الحسن الثاني قبل قليل من ليلة الخميس / الجمعة، جثة الرجل الذي دهسه القطار بمنطقة زواغة بفاس وبالضبط أمام حي سرغوشني.

شوف تيفي

استقبل مركب الجامعي الحسن الثاني قبل قليل من ليلة الخميس / الجمعة، جثة الرجل الذي دهسه القطار بمنطقة زواغة بفاس وبالضبط أمام حي سرغوشني.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن الرجل الضحية يبلغ من العمر 40 سنة، حيث لقي حتفه بطريقة مروعة ومؤلمة، بعدما دهسه القطار الذي كان في اتجاه مدينة مراكش.
وتم وضع الجثة في مكان غير ملائم بالمستشفى، حيث بقيت في البهو دون وضعها في ثلاجة الموتى، حتى يتم التقرير في مصيرها.

للإشارة فإن حوادث مماثلة لهذا الحادث الأليم الذي وقع على مستوى منطقة زواغة بفاس، يقع مثله في مجموعة من السكك الحديدية، خصوصا تلك التي تفتقر إلى المراقبة، مما يجعل المارين من جانب السكة عرضة للدهس.

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دهس قطار فاس زواغة

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