صادم وبالأرقام الرسمية.. بعد حادث الطوبيس شوفوا شحال ديال الاعتداءات وقعت في طوبيسات كازا ﻿

بعد حادث ''الطوبيس'' الذي كان مسرحا لجريمة محاولة اغتصاب واعتداء جسدي على الفتاة ''زينب'' التي تعاني من خلل عقلي، حصلت ''شوف تيفي'' على أرقام صادمة تخص عدد الاعتداءات التي عرفتها حافلات النقل العمومي

شوف تيفي

بعد حادث ''الطوبيس'' الذي كان مسرحا لجريمة محاولة اغتصاب واعتداء جسدي على الفتاة ''زينب'' التي تعاني من خلل عقلي، حصلت ''شوف تيفي'' على أرقام صادمة تخص عدد الاعتداءات التي عرفتها حافلات النقل العمومي ''مدينة بيس'' في الدار البيضاء والمحمدية.

وارتفعت الاعتداءات سنة بعد أخرى، حيث تصدرت جهة الحي الحسني عدد الاعتداءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمجموع 2842 حالة اعتداء، فيما جاءت منطقة المحمدية ثانيا بـ1635 اعتداء داخل حافلات النقل العمومي، وكازا آنفا بـ1359 اعتداء.

وأوضحت الأرقام أن الاعتداءات على موظفي الحافلات عرفت هي الأخرى ارتفاعا مهولا، منذ سنة 2014 إلى سنة 2016، حيث بلغ عدد الاعتداءات سنة 2014 ما مجموعه 261 اعتداء، قبل أن يرتفع إلى 303 سنة 2015، و363 حالة اعتداء سنة 2016.