مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي ﻿

تفاجأ الآلاف من طالبي تأشيرة ''شنغن'' نحو فرنسا، بعدم التمكن من أخذ موعد لتجديد التأشيرة أو إيداع طلب جديد، حيث أظهر النظام المعلوماتي، عدم توفر أية خيارات متاحة، طيلة الـ5 أشهر القادمة، إلى غاية سنة

شوف تيفي

تفاجأ الآلاف من طالبي تأشيرة ''شنغن'' نحو فرنسا، بعدم التمكن من أخذ موعد لتجديد التأشيرة أو إيداع طلب جديد، حيث أظهر النظام المعلوماتي، عدم توفر أية خيارات متاحة، طيلة الـ5 أشهر القادمة، إلى غاية سنة 2018.

وكشفت مصادر جزائرية أن الموقع الخاص بالتأشيرة لم يبرر سبب استحالة أخذ موعد لإيداع تأشيرة ''شنغن''، في حين لجأ العديد من أصحاب المواعيد المستعجلة، إلى الرابط الذي اعتمدته السفارة الفرنسية للتكفل بالحالات الطارئة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكثير من الترقب يسود حول الشركة التي ستفتح حصة معالجة طلبات تأشيرة الجزائريين نحو فرنسا، التي تملك حصة الأسد في إفريقيا، لاسيما وأنّ الجزائر تتوفّر على 3 مراكز فقط ناشطة في هذا المجال.