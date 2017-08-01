 مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالأرقام الرسمية.. بعد حادث الطوبيس شوفوا شحال ديال الاعتداءات وقعت في طوبيسات كازا | مجتمع

صادم وبالأرقام الرسمية.. بعد حادث الطوبيس شوفوا شحال ديال الاعتداءات وقعت في طوبيسات كازا

مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي | دولي

مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي

مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول | دولي

مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب

عاجل..هذا هو مصير الذئب البشري اللي اغتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت | مجتمع

عاجل..هذا هو مصير الذئب البشري اللي اغتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية | دولي

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية

مثير.. مطاردة هوليودية تسقط بارون مخدرات في يد الأمن وها كيفاش | مجتمع

مثير.. مطاردة هوليودية تسقط بارون مخدرات في يد الأمن وها كيفاش

سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته Let go | ثقافة و فنون

سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته ''Let go''

هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية | مجتمع

هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 03:13 مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي | دولي
مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي
تفاجأ الآلاف من طالبي تأشيرة ''شنغن'' نحو فرنسا، بعدم التمكن من أخذ موعد لتجديد التأشيرة أو إيداع طلب جديد، حيث أظهر النظام المعلوماتي، عدم توفر أية خيارات متاحة، طيلة الـ5 أشهر القادمة، إلى غاية سنة

شوف تيفي

تفاجأ الآلاف من طالبي تأشيرة ''شنغن'' نحو فرنسا، بعدم التمكن من أخذ موعد لتجديد التأشيرة أو إيداع طلب جديد، حيث أظهر النظام المعلوماتي، عدم توفر أية خيارات متاحة، طيلة الـ5 أشهر القادمة، إلى غاية سنة 2018.

وكشفت مصادر جزائرية أن الموقع الخاص بالتأشيرة لم يبرر سبب استحالة أخذ موعد لإيداع تأشيرة ''شنغن''، في حين لجأ العديد من أصحاب المواعيد المستعجلة، إلى الرابط الذي اعتمدته السفارة الفرنسية للتكفل بالحالات الطارئة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكثير من الترقب يسود حول الشركة التي ستفتح حصة معالجة طلبات تأشيرة الجزائريين نحو فرنسا، التي تملك حصة الأسد في إفريقيا، لاسيما وأنّ الجزائر تتوفّر على 3 مراكز فقط ناشطة في هذا المجال.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فرنسا الجزائر تأشيرة نظام معلومات فيزا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول | دولي

مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية | دولي

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية

مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة | دولي

مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة

مثير.. انقلاب في المؤسسة العسكرية بالجزائر | دولي

مثير.. انقلاب في المؤسسة العسكرية بالجزائر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سيدة كتعيش الفقر والحرمان رفقة والدتها تناشد أصحاب القلوب الرحيمة: عاونوني معنديش | بــووز
منذ 32 دقيقة

سيدة كتعيش الفقر والحرمان رفقة والدتها تناشد أصحاب القلوب الرحيمة: ''عاونوني معنديش''

فيديو مؤلم..حينما يبكي الرجال: تقطعو ليه رجيله في الخدمة والشركة تخلات عليه | بــووز

فيديو مؤلم..حينما يبكي الرجال: تقطعو ليه رجيله في الخدمة والشركة تخلات عليه

حالة جد مؤثرة تدمي القلوب لأم مغربية..مريضة و معندهاش باش تشري الحولي ديال العيد..لأصحاب القلوب الرحيمة | بــووز

حالة جد مؤثرة تدمي القلوب لأم مغربية..مريضة و معندهاش باش تشري الحولي ديال العيد..لأصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو...تصريح مؤثر يكشف طريقة وفاة فارسة شابة في موسم التبوريدة بمولاي عبد الله بالجديدة | بــووز

بالفيديو...تصريح مؤثر يكشف طريقة وفاة فارسة شابة في موسم التبوريدة بمولاي عبد الله بالجديدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالأرقام الرسمية.. بعد حادث الطوبيس شوفوا شحال ديال الاعتداءات وقعت في طوبيسات كازا | مجتمع
منذ 16 دقيقة

صادم وبالأرقام الرسمية.. بعد حادث الطوبيس شوفوا شحال ديال الاعتداءات وقعت في طوبيسات كازا

مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي | دولي

مثير.. فرنسا تصدم الجزائريين وتمنع دخولهم لأراضيها حتى العام الجاي

مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول | دولي

مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.