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بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 03:01 مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول | دولي
مثير.. الفيسبوك مبقاش خدام في هذه الدول
بعد انتشاره الواسع عبر العالم، يبدو أن الفيسبوك الموقع الاجتماعي الشهير، لم يعد يشتغل في بعض مناطق القارة الأوربية وانجلترا.

شوف تيفي

بعد انتشاره الواسع عبر العالم، يبدو أن الفيسبوك الموقع الاجتماعي الشهير، لم يعد يشتغل في بعض مناطق القارة الأوربية وانجلترا.

وكشفت تقارير حديثة أن عددا هائلا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' فشلوا في تسجيل الدخول أو نشر أي منشور على حساباتهم.

وقال موقع ''ذا ديلي ستار'' البريطاني، مساء أمس الأربعاء أن ''فيسبوك'' لا يعمل في جميع أنحاء أوروبا، وترك الآلاف غير قادرين على تسجيل الدخول أو مشاركة أي منشورات.

وأوضح الموقع البريطاني أن ''فيسبوك'' توقف عن العمل في جميع أنحاء بريطانيا والمملكة المتحدة، وأجزاء كبيرة من أوروبا والولايات المتحدة.
وبدأ التوقف بإبلاغ عدد كبير من المستخدمين عن انقطاع الخدمة في جميع أنحاء لندن، وبرمنغهام، ومانشستر، وتلتها توقفه في هولندا، وألمانيا وبلجيكا والنمسا وبولندا.

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