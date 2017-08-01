عاجل..هذا هو مصير الذئب البشري اللي اغتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع ، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة توبقال دائرة تالوين التابعة لعمالة تارودانت، قامت باعتقال الشاب المتورط في اغتصاب وافتضاض بكارة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع ، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة توبقال دائرة تالوين التابعة لعمالة تارودانت، قامت باعتقال الشاب المتورط في اغتصاب وافتضاض بكارة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.

وحسب المصدر ذاته فإن مصالح الدرك بتالوين ومباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع، قامت باستدعاء المعني بالأمر رفقة والده، وواجهته مع الضحية ووالدها، وخلال الاستماع للجميع، تقرر وضع المتورط في اغتصاب الضحية تحت تدابير الحراسة النظرية.

ومن جهة ثانية، عبر والد الضحية لـ ''شوف تيفي'' عن حزنه الكبير، لسقوط ابنته ضحية ذئب بشري، داعيا العدالة إلى إنصافه ومعاقبة هذا الأخير بأشد العقوبات.