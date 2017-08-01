مثير.. مطاردة هوليودية تسقط بارون مخدرات في يد الأمن وها كيفاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع أن شوارع حي السلام بمدينة سطات، شهدت ليلة الأربعاء- الخميس مطاردة هوليودية مثيرة، بين تاجر المخدرات وبين عناصر من الشرطة القضائية.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع أن شوارع حي السلام بمدينة سطات، شهدت ليلة الأربعاء- الخميس مطاردة هوليودية مثيرة، بين تاجر المخدرات وبين عناصر من الشرطة القضائية.

وتمكنت هذه الأخيرة التابعة لولاية أمن سطات بعد عناء طويل، حسب المصدر ذاته من إلقاء القبض على البارون الخطير، بعد مطاردة هوليودية، بالشطر الخامس لحي السلام.

وكشف المصدر ذاته أن المشتبه به، مبحوث عنه بموجب ثماني مذكرات بحث وطنية من طرف والأمن والدرك الملكي في تجارة المخدرات.

هذا وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى ولاية أمن سطات، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين انتهاء التحقيق معه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة.