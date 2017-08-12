سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته ''Let go'' ﻿

حظي مقطع فيديو نسخة كوميدية لأغنية ''Let go'' نشره بدر مجدان الملقب بـ ''صحافي زوفري'' عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، باهتمام الفنان سعد لمجرد، حيث قام هذا الأخير بعمل لايك للفيديو

شوف تيفي

حظي مقطع فيديو نسخة كوميدية لأغنية ''Let go'' نشره بدر مجدان الملقب بـ ''صحافي زوفري'' عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، باهتمام الفنان سعد لمجرد، حيث قام هذا الأخير بعمل لايك للفيديو معبرا عن إعجابه به.

وقد عبر ''مجدان'' عن هذه الخطوة المفاجئة له التي قام بها سعد لمجرد، حيث شكر ''لمعلم'' على ضغطة زر الإعجاب التي وضعها على المقطع الخاص به، وقال من خلال منشور له على حسابه بالفايسبوك: سعد لمجرد عجبو الفيديو تاعي هههه تاع طلعة''.

يذكر أن أغنية سعد لمجرد الأخيرة قد حققت بعد 16 يوما من طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب أكثر من 40 مليون مشاهدة .

Une publication partagée par Badr Majdane (@badrmajdane) le 12 Août 2017 à 11h28 PDT