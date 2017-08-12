 سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته ''Let go'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب

عاجل..هذا هو مصير الذئب البشري اللي اغتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت | مجتمع

عاجل..هذا هو مصير الذئب البشري اللي اغتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية | دولي

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية

مثير.. مطاردة هوليودية تسقط بارون مخدرات في يد الأمن وها كيفاش | مجتمع

مثير.. مطاردة هوليودية تسقط بارون مخدرات في يد الأمن وها كيفاش

سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته Let go | ثقافة و فنون

سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته ''Let go''

هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية | مجتمع

هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية

مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة | دولي

مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة

مثير.. المغرب يتصدر الدول العربية في سرعة الأنترنيت وهذه هي التفاصيل | اقتصاد

مثير.. المغرب يتصدر الدول العربية في سرعة الأنترنيت وهذه هي التفاصيل

صادم وقبل العيد الكبير.. مسن يلقى حتفه بسبب حولي وها كيفاش | حوادث و حقوق

صادم وقبل العيد الكبير.. مسن يلقى حتفه بسبب ''حولي'' وها كيفاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته ''Let go''

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 01:28 سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته Let go | ثقافة و فنون
سعد لمجرد معجب بالنسخة الكوميدية لأغنيته ''Let go''
حظي مقطع فيديو نسخة كوميدية لأغنية ''Let go'' نشره بدر مجدان الملقب بـ ''صحافي زوفري'' عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، باهتمام الفنان سعد لمجرد، حيث قام هذا الأخير بعمل لايك للفيديو

شوف تيفي

حظي مقطع فيديو نسخة كوميدية لأغنية ''Let go'' نشره بدر مجدان الملقب بـ ''صحافي زوفري'' عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، باهتمام الفنان سعد لمجرد، حيث قام هذا الأخير بعمل لايك للفيديو معبرا عن إعجابه به.

وقد عبر ''مجدان'' عن هذه الخطوة المفاجئة له التي قام بها سعد لمجرد، حيث شكر ''لمعلم'' على ضغطة زر الإعجاب التي وضعها على المقطع الخاص به، وقال من خلال منشور له على حسابه بالفايسبوك: سعد لمجرد عجبو الفيديو تاعي هههه تاع طلعة''.

يذكر أن أغنية سعد لمجرد الأخيرة قد حققت بعد 16 يوما من طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب أكثر من 40 مليون مشاهدة .

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بدر مجدان سعد لمجرد ليت جو النسخة الكوميدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب

انطلاق فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران بحضور وجوه سينمائية من المغرب وإفريقيا | ثقافة و فنون

انطلاق فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران بحضور وجوه سينمائية من المغرب وإفريقيا

بالصورة..أغنية جديدة لسلمى رشيد وهذا هو موعد إصدارها | ثقافة و فنون

بالصورة..أغنية جديدة لسلمى رشيد وهذا هو موعد إصدارها

مثير وبالفيديو..ولد المطرب الشعبي المصري سعد الصغير: والدي تزوج براقصة مشهورة بسبب سحر مغربي | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..ولد المطرب الشعبي المصري سعد الصغير: ''والدي تزوج براقصة مشهورة بسبب سحر مغربي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...تصريح مؤثر يكشف طريقة وفاة فارسة شابة في موسم التبوريدة بمولاي عبد الله بالجديدة | بــووز
منذ 12 دقيقة

بالفيديو...تصريح مؤثر يكشف طريقة وفاة فارسة شابة في موسم التبوريدة بمولاي عبد الله بالجديدة

بالفيديو..الكرعاني ينهار في جنازة العلامة الراحل محمد زحل | بــووز

بالفيديو..الكرعاني ينهار في جنازة العلامة الراحل محمد زحل

شوف تيفي في قلب استعدادات منتخب الجيدو لبطولة العالم ( الأبطال ديالنا عوالين يطلعوا البوديوم) | بــووز

شوف تيفي في قلب استعدادات منتخب الجيدو لبطولة العالم ( الأبطال ديالنا عوالين يطلعوا البوديوم)

شوف الصحافة: بالفيديو..اعتقال 3 مسؤولين أمنيين بالدارالبيضاء | شوف الصحافة

شوف الصحافة: بالفيديو..اعتقال 3 مسؤولين أمنيين بالدارالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

مثير وبالصور..فنانة مغربية تصدم جمهورها وتزيل الحجاب

عاجل..هذا هو مصير الذئب البشري اللي اغتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت | مجتمع

عاجل..هذا هو مصير الذئب البشري اللي اغتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية | دولي

فيديو خطير..حصلات راجلها تزوج عليها وهي تسلخو هو ومراتو الثانية

مثير.. مطاردة هوليودية تسقط بارون مخدرات في يد الأمن وها كيفاش | مجتمع

مثير.. مطاردة هوليودية تسقط بارون مخدرات في يد الأمن وها كيفاش

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.