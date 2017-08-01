 هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية ﻿
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هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 01:24 هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية | مجتمع
هذه حقيقة تعنيف أسر بالراشيدية من طرف المصالح الأمنية
في إطار تفاعلها المباشر مع كل ما ينشر في المواقع الإخبارية والصفحات الفايسبوكية، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ حول واقعة الفيديو الذي تم وضعه في إحدى الصفحات على الفضاء الأزرق، وتمت

شوف تيفي

في إطار تفاعلها المباشر مع كل ما ينشر في المواقع الإخبارية والصفحات الفايسبوكية، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ حول واقعة الفيديو الذي تم وضعه في إحدى الصفحات على الفضاء الأزرق، وتمت عنونته بـ''فيديو صادم من الراشيدية''.

وكشف بلاغ للمديرية أن صفحات على موقع التواصل الاجتماعي '' فايسبوك'' نشرت صورة لعناصر الأمن أثناء عمل نظامي لفض تجمهر بالشارع العام بإحدى مدن الصحراء المغربية، مرفوقة بتعليقات كاذبة وتضليلية مؤداها أن ''عناصر الشرطة عمدت إلى تعنيف أسر بمدينة الراشيدية خرجت للمطالبة بحقوق ذات طبيعة اجتماعية''.

وتنويرا للرأي العام، قالت المديرية إن مصالح الأمن الوطني تنفي، بشكل قاطع، هذه التعليقات الزائفة التي تروم تحريف الحقائق، مؤكدة بأن الوقائع التي تظهرها الصور المرفقة بهذه التعليقات تخص عملا نظاميا لتحرير الشارع العام من قبل القوات العمومية بإحدى مدن الجنوب المغربي يعود لسنة 2013، ولا علاقة لها أبدا بمدينة الراشيدية.

وإذ تحرص مصالح الأمن الوطني على توضيح هذه الحقائق، بشكل يسمح بتنوير الرأي العام إزاء هذه الإشاعات التضليلية والمغرضة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها قد فتحت بحثا من أجل تحديد ملابسات وخلفيات نشر هذه الصور وربطها بشكل متعمد بوقائع مغايرة للحقيقة، يقول المصدر ذاته.

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المديرية بلاغ الراشيدية بحث أمن

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