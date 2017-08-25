 مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة ﻿
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مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 00:38 مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة | دولي
مثير.. هذه حقيقة ظهور أفيخاي أدرعي أشهر ضابط إسرائيلي بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة
لم يكن متوقعا ما تم تداوله أمس الأربعاء، من لدن مجموعة من الصفحات الفايسبوكية انطلاقا من الصفحة الرسمية للضابط الإسرائيلي الشهير أفيخاي أدرعي الذي يتواصل بصفة يومية مع متابعيه عبر صفحاته الرسمية

شوف تيفي

لم يكن متوقعا ما تم تداوله أمس الأربعاء، من لدن مجموعة من الصفحات الفايسبوكية انطلاقا من الصفحة الرسمية للضابط الإسرائيلي الشهير أفيخاي أدرعي الذي يتواصل بصفة يومية مع متابعيه عبر صفحاته الرسمية الاجتماعية، حيث تم تداول صورة للضابط المذكور بلباس الإحرام وسط مكة المكرمة.

وخلقت الصورة ضجة كبيرة في الوطن العربي، قبل أن يخرج أفيخاي عن صمته ويعلن في تدوينة مثيرة أن الصورة غير حقيقية حيث قال ''لمْ أزُر مكّة والمدينة ولكن الشخصيات التي تدير الحسابات المزورة باسمي كانت كما يبدو مستعجلةً على زيارتي. ما يضحكني أكثر أن هناك كثيرون يصدقون هذه الصور المنتشرة''.

وعلق متابعوه من الوطن العربي باستهزاء واضح وصريح على الصورة، حيث تم إمطار المتحدث بوابل من السخرية وأحيانا سب وقذف.

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أفيخاي أدرعي فايسبوك مكة الوطن العربي

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