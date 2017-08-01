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صادم وقبل العيد الكبير.. مسن يلقى حتفه بسبب ''حولي'' وها كيفاش

بتاريــخ : 25 غشت 2017 / 00:25 صادم وقبل العيد الكبير.. مسن يلقى حتفه بسبب حولي وها كيفاش | حوادث و حقوق
صادم وقبل العيد الكبير.. مسن يلقى حتفه بسبب ''حولي'' وها كيفاش
في فاجعة حقيقية وقعت ضواحي مدينة وجدة بحي السمارة، لقي رجل مسن حتفه بطريقة مروعة بعد أن كان يهم بربط أضحية العيد في سطح بيته، حيث فقد توازنه و سقط مباشرة على الأرض مفارقا الحياة على الفور.

شوف تيفي

في فاجعة حقيقية وقعت ضواحي مدينة وجدة بحي السمارة، لقي رجل مسن حتفه بطريقة مروعة بعد أن كان يهم بربط أضحية العيد في سطح بيته، حيث فقد توازنه و سقط مباشرة على الأرض مفارقا الحياة على الفور.

وأوضحت مصادر محلية أن الحادثة وقعت الأسبوع الجاري، حيث اهتز الحي المذكور لهذه الفاجعة، حيث ساهم قصر حائط المنزل في سقوط الرجل، مخلفا وراءه استياء عميقا وسط أهله وذويه ومعارفه.

وانتقلت حسب المصدر ذاته عناصر السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل مباشرة الإجراءات القانونية.

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سقوط حادثة مروعة وجدة

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