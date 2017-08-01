فضيحة..أبناء مسؤولين عسكريين متابعون بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة ﻿

أنهى قاضي التحقيق بإستئنافية الرباط التحقيق مع أبناء مسؤولين عسكريين متهمين بتكوين عصابة والسطو على شقق بإقامات يقطنها عسكريون.

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أنهى قاضي التحقيق بإستئنافية الرباط التحقيق مع أبناء مسؤولين عسكريين متهمين بتكوين عصابة والسطو على شقق بإقامات يقطنها عسكريون.



ووفق جريدة الصباح، فقد تبين أن من بين الموقوفين نجل ضابط سام لديه سوابق في مجال السرقة، إضافة إلى إبن ضابط صف أحيلا على قاضي التحقيق من أجل مواصلة إستنطاقهم في الإتهامات المنسوبة إليهم.



وأقر الضحايا بتعرض محلاتهم التجارية للسطو، قصد الإستيلاء على ما بداخلها من أموال وأغراض ثمينة وبعد التحريات الميدانية التي قامت بها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، توصلت إلى هوية العقل المدبر للسرقات وأوقفته رفقة شريكيه.



وإستنادا لذات المصدر، فقد أمرت النيابة العامة بوضعهم جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهم في المنسوبة إليهم.





