مروع وبالصور.. شاب قطع يد فتاة بسيف لأنها رفضت الارتباط به+تفاصيل جد صادمة ﻿

كشفت صحيفة ''الدايلي ميل البريطانية''، أن شابا يدعى فينود تشورازيا، يبلغ من العمر 19 عاما، أقدم على قطع يد فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما بطريقة بشعة، لرفضها الارتباط به ومرافقته في موعد بولاية اوتار

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة "الدايلي ميل البريطانية"، أن شابا يدعى فينود تشورازيا، يبلغ من العمر 19 عاما، أقدم على قطع يد فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما بطريقة بشعة، لرفضها الارتباط به ومرافقته في موعد بولاية اوتار براديش الهندية.



وأوضحت الصحيفة البريطانية في موقعها الإلكتروني أن الشرطة المحلية، قالت إن الشاب ذهب إلى السوق حاملا سيفا، حيث كانت الفتاة تسير مع شقيقها، وحاول إقناعها على مرافقته، وبعد رفضها طلبه، أقدم على قطع كفها وانهال عليها بالضرب.



وأكدت الصحيفة أن السكان المحليين، قاموا بطلب الإسعاف لإنقاذ حياة الفتاة التي كانت غارقة في بحر من الدماء، بينما تم إلقاء القبض على الشاب.