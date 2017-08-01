رسميا..هكذا تم إيقاف شاب هدد صاحب سيارة أجرة بمسدس بلاستيكي بأكادير ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، اليوم الخميس 24 غشت الجاري، من توقيف شخص من مواليد 1994، يشتبه في تورطه في واقعة تهديد سائق سيارة أجرة بمسدس بلاستيكي، أمس الأربعاء

"شوف تيفي"



كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي"، فقد تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، اليوم الخميس 24 غشت الجاري، من توقيف شخص من مواليد 1994، يشتبه في تورطه في واقعة تهديد سائق سيارة أجرة بمسدس بلاستيكي، أمس الأربعاء بالقرب من مدار مرجان بنفس المدينة.



وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن المعطيات الأولية، تشير إلى قيام المشتبه به بتهديد سائق سيارة الأجرة من الحجم الكبير باستعمال مجسم مسدس، تبين فيما بعد أنه بلاستيكي، وذلك على خلفية خلاف بينهما حول أسبقية المرور، قبل أن يتم تحديد هوية هذا الأخير، ويتم توقيفه صباح اليوم بعد أن تقدم الطرف الثاني بشكاية في الموضوع أمام المصالح الأمنية.

وأكد البلاغ بأن المشتبه به، تم وضعه تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم حجز المسدس البلاستيكي رهن إشارة البحث.