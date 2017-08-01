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عاجل..هذا ما تقرر في حق مغتصب فتاة تعاني إعاقة ذهنية بدوار ضواحي تارودانت

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 23:03 عاجل..هذا ما تقرر في حق مغتصب فتاة تعاني إعاقة ذهنية بدوار ضواحي تارودانت | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما تقرر في حق مغتصب فتاة تعاني إعاقة ذهنية بدوار ضواحي تارودانت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الشاب الموقوف على خلفية اغتصاب فتاة قاصر بدوار بمنطقة تالوين

 

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الشاب الموقوف على خلفية اغتصاب فتاة قاصر بدوار بمنطقة تالوين ضواحي تارودانت، سيحال غدا الجمعة على محكمة الاستئناف بأكادير للنظر في المنسوب إليه.

وكان مصدر جمعوي، قد كشف لـ "شوف تيفي" أن الطفلة "مليكة.ب"، تعرضت قبل أيام للاغتصاب من طرف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، قام بإرغماها بالقوة على مرافقته إلى منطقة خلاء حينما كانت رفقة صديقاتها من أجل السقي، قبل أن يعمد إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها بطريقة بشعة.

وأضاف المصدر ذاته أن والد الطفلة الضحية وخلال بحثه عليها، وجدها عارية بعد تمزيق ملابسها، بالإضافة إلى أنها كانت غارقة في دمائها بعد افتضاض بكارتها، موضحا بأن الأب وبسبب الصدمة، قرر اللجوء إلى إحدى الجمعيات التي ساعدته في تقديم شكاية لمحكمة الاستئناف بمدينة تارودانت، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على مصالح الدرك الملكي، موضحا أن هذه المصالح تمكنت من إيقاف المتورط.



 

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المغرب شوف يتفي تارودانت الطفلة الضحية

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