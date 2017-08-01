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العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 23:01 العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى | مجتمع
العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى
من المنتظر أن تحتفل الأميرة الجليلة لالة مريم بعيد ميلادها يوم السبت 26 غشت القادم، ومعها الشعب المغربي، حيث ولدت في روما في إيطاليا يوم الأحد 25 ربيع الأول الموافق لـ26 غشت 1962، في الديار الإيطالية،

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من المنتظر أن تحتفل الأميرة الجليلة لالة مريم بعيد ميلادها يوم السبت 26 غشت القادم، ومعها الشعب المغربي، حيث ولدت في روما في إيطاليا يوم الأحد 25 ربيع الأول الموافق لـ26 غشت 1962، في الديار الإيطالية، عندما كانت العائلة الملكية تقضي العطلة الصيفية هناك.

جدير بالذكر أن صاحبة السمو الأميرة لالة مريم رئيسة لمصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وعضو في عدة جمعيات تخص المرأة والطفل بالمغرب والعالم العربي، حيث اهتمت الأميرة منذ نعومة أظافرها بإشكالية المرأة والطفل بالمغرب والعالم العربي حتى قبل أن تترأس المرصد الوطني للطفولة.

 

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الأميرة لالةمريم إيطاليا عيدميلاد

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