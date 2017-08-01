جد صادم.. تفاصيل صادمة حول الدوار الذي تعرضت فيه طفلة تعاني إعاقة ذهنية للاغتصاب بتارودانت..6 دلبنات تعرضو للاغتصاب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الدوار الموجود بمنطقة تالوين ضواحي مدينة تارودانت، والذي تقطنه ''مليكة.ب'' ضحية ذئب بشري، أقدم على اغتصابها وافتضاض بكارتها، شهد خلال الأشهر القليلة الماضية 6 حالات اغتصاب.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الدوار الموجود بمنطقة تالوين ضواحي مدينة تارودانت، والذي تقطنه "مليكة.ب" ضحية ذئب بشري، أقدم على اغتصابها وافتضاض بكارتها، شهد خلال الأشهر القليلة الماضية 6 حالات اغتصاب.

وكشف مصدر جمعوي من الدوار لـ "شوف تيفي" عن تفاصيل بعض الحالات، مشيرا إلى أن أخطرها، كان هو تعرض فتاة لاغتصاب جماعي، على يد ذئاب بشرية، تم اعتقالهم، وقضت المحكمة بسجن المتورطين لـ 6 سنوات.

واستغل المصدر ذاته الفرصة للتعبير عن استيائه الشديد، محملا المسؤولية للوزيرة بسيمة الحقاوي وللسلطات المحلية التي أهملت الدوار وساكنته.









