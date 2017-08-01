عاجل وخطير.. ذئب بشري غتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت+تفاصيل جد صادمة وبالفيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها، أن جماعة توبقال دائرة تالوين التابعة لعمالة تارودانت، اهتزت على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها ذئب بشري أقدم على اغتصاب وافتضاض بكارة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها، أن جماعة توبقال دائرة تالوين التابعة لعمالة تارودانت، اهتزت على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها ذئب بشري أقدم على اغتصاب وافتضاض بكارة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.

وحسب مصدر جمعوي لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بالطفلة "مليكة.ب"، التي تعرضت قبل أيام للاغتصاب من طرف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، قام بإرغامها بالقوة على مرافقته إلى منطقة خلاء حينما كانت رفقة صديقاتها من أجل السقي، قبل أن يعمد إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها بطريقة بشعة.

وأضاف المصدر ذاته أن والد الطفلة الضحية وخلال بحثه عنها، وجدها عارية بعد تمزيق ملابسها، بالإضافة إلى أنها كانت غارقة في دمائها بعد افتضاض بكارتها، موضحا بأن الأب وبسبب الصدمة، قرر اللجوء إلى إحدى الجمعيات التي ساعدته في تقديم شكاية لمحكمة الاستئناف بمدينة تارودانت.

وأكد ذات المصدر بأن مصالح الدرك الملكي بتالوين، توصلت بإشعار في الموضوع وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.



