مثير وبالصورة ..بعد نجاة اعتابو.. هشام الكروج يفجرها في وجه رئيس مجلس بلدية بركان وها علاش ﻿

على إثر تداول صور مقززة للمسلخ البلدي لمدينة بركان، والذي يوجد في أسوإ حالاته، بل ويشكل كارثة بيئية حقيقية، وبعد خروج رئيس المجلس البلدي لبركان عن صمته، والإدلاء بتصريح في الواقعة، حيث أن هذا

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على إثر تداول صور مقززة للمسلخ البلدي لمدينة بركان، والذي يوجد في أسوإ حالاته، بل ويشكل كارثة بيئية حقيقية، وبعد خروج رئيس المجلس البلدي لبركان عن صمته، والإدلاء بتصريح في الواقعة، حيث أن هذا التصريح لم يكن حقيقيا حسب العداء العالمي المغربي ابن مدينة بركان هشام الكروج.

وقال الكروج في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك "على إثر البيان الموجه من قبل رئيس مجلس بلدية بركان و حرصا على إبراز الحقيقة و تفاديا لمغالطة ساكنة المدينة و الرأي العام، أؤكد على ما جاء في تصريحه يتضمن كثيرا من المغالطات و يفتقر إلى أدلة لإثبات ما يدعيه..ولكن المؤسف الكبير من هذا كله هو نكران الجميل الذي يتسم به خطاب رئيس البلدية و ذلك بالتأكيد لحسابات سياسية شعبوية ضيقة ذات نتائج عكسية على العمل الخيري الذي يتسم به عدد كبير من ساكنة مدينة بركان للمساهمة في مشاريعها التنموية".

وأضاف الكروج "خلاصة القول، أصرح جهرا و أؤكد علانية على أني ساهمت بمبلغ 000 250 درهم لإنجاز هذا المشروع، والبينة على من أدعى و اليمين على من أنكر".

وأكد الكروج أنه ينتظر لجنة لتقصي الحقائق حيث قال "وطبعا أنتظر بفارغ الصبر لقاء لجنة تقصي الحقيقة لتقديم البرهان و الدليل. شكرا".

وسبق للكروج الذي ترعرع بين أحضان مدينة بركان أن وضح في تدوينة سابقة "أنا حقا حزين جدا بل و محبط لرؤية حالة المسلخ بمدينتي بركان. الْيَوْمَ الذي تبرعت فيه بمبلغ 250 مليون سنتيم، قيل لي أن المسلخ سيبنى على أعلى مستوى و سيزود بأحدث الآليات لضمان النظافة و السلامة لسكان المدينة، يحز في نفسي الحالة التي نراها في الصور خصوصا أن أبناء مدينتي هم من يدفع الثمن. حسبي الله و نعم الوكيل"..وهو الشيء الذي جعل المسؤول الأول عن هذه الكارثة يخرج عن صمته.