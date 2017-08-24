 مثير وبالصورة ..بعد نجاة اعتابو.. هشام الكروج يفجرها في وجه رئيس مجلس بلدية بركان وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة: حملة أمنية داخل طوبيسات البيضاء تسقط خارجين عن القانون | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة: حملة أمنية داخل طوبيسات البيضاء تسقط خارجين عن القانون

رسميا..هكذا تم إيقاف شاب هدد صاحب سيارة أجرة بمسدس بلاستيكي بأكادير | حوادث و حقوق

رسميا..هكذا تم إيقاف شاب هدد صاحب سيارة أجرة بمسدس بلاستيكي بأكادير

عاجل..هذا ما تقرر في حق مغتصب فتاة تعاني إعاقة ذهنية بدوار ضواحي تارودانت | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما تقرر في حق مغتصب فتاة تعاني إعاقة ذهنية بدوار ضواحي تارودانت

العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى | مجتمع

العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى

جد صادم.. تفاصيل صادمة حول الدوار الذي تعرضت فيه طفلة تعاني إعاقة ذهنية للاغتصاب بتارودانت..6 دلبنات تعرضو للاغتصاب | حوادث و حقوق

جد صادم.. تفاصيل صادمة حول الدوار الذي تعرضت فيه طفلة تعاني إعاقة ذهنية للاغتصاب بتارودانت..6

عاجل وخطير.. ذئب بشري غتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت+تفاصيل جد صادمة وبالفيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. ذئب بشري غتاصب طفلة تعاني إعاقة ذهنية وافتض بكارتها بتارودانت+تفاصيل جد صادمة

مثير وبالصورة ..بعد نجاة اعتابو.. هشام الكروج يفجرها في وجه رئيس مجلس بلدية بركان وها علاش | مجتمع

مثير وبالصورة ..بعد نجاة اعتابو.. هشام الكروج يفجرها في وجه رئيس مجلس بلدية بركان وها علاش

مثير.. انقلاب في المؤسسة العسكرية بالجزائر | دولي

مثير.. انقلاب في المؤسسة العسكرية بالجزائر

شوفو شنو قال الشيخ العلوي في جنازة المرحوم العلامة زحل في قلب المقبرة | بووز

شوفو شنو قال الشيخ العلوي في جنازة المرحوم العلامة زحل في قلب المقبرة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير وبالصورة ..بعد نجاة اعتابو.. هشام الكروج يفجرها في وجه رئيس مجلس بلدية بركان وها علاش

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 22:22 مثير وبالصورة ..بعد نجاة اعتابو.. هشام الكروج يفجرها في وجه رئيس مجلس بلدية بركان وها علاش | مجتمع
مثير وبالصورة ..بعد نجاة اعتابو.. هشام الكروج يفجرها في وجه رئيس مجلس بلدية بركان وها علاش
على إثر تداول صور مقززة للمسلخ البلدي لمدينة بركان، والذي يوجد في أسوإ حالاته، بل ويشكل كارثة بيئية حقيقية، وبعد خروج رئيس المجلس البلدي لبركان عن صمته، والإدلاء بتصريح في الواقعة، حيث أن هذا

شوف تيفي

على إثر تداول صور مقززة للمسلخ البلدي لمدينة بركان، والذي يوجد في أسوإ حالاته، بل ويشكل كارثة بيئية حقيقية، وبعد خروج رئيس المجلس البلدي لبركان عن صمته، والإدلاء بتصريح في الواقعة، حيث أن هذا التصريح لم يكن حقيقيا حسب العداء العالمي المغربي ابن مدينة بركان هشام الكروج.

وقال الكروج في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك "على إثر البيان الموجه من قبل رئيس مجلس بلدية بركان و حرصا على إبراز الحقيقة و تفاديا لمغالطة ساكنة المدينة و الرأي العام، أؤكد على ما جاء في تصريحه يتضمن كثيرا من المغالطات و يفتقر إلى أدلة لإثبات ما يدعيه..ولكن المؤسف الكبير من هذا كله هو نكران الجميل الذي يتسم به خطاب رئيس البلدية و ذلك بالتأكيد لحسابات سياسية شعبوية ضيقة ذات نتائج عكسية على العمل الخيري الذي يتسم به عدد كبير من ساكنة مدينة بركان للمساهمة في مشاريعها التنموية".
وأضاف الكروج "خلاصة القول، أصرح جهرا و أؤكد علانية على أني ساهمت بمبلغ 000 250 درهم لإنجاز هذا المشروع، والبينة على من أدعى و اليمين على من أنكر".
وأكد الكروج أنه ينتظر لجنة لتقصي الحقائق حيث قال "وطبعا أنتظر بفارغ الصبر لقاء لجنة تقصي الحقيقة لتقديم البرهان و الدليل. شكرا".

وسبق للكروج الذي ترعرع بين أحضان مدينة بركان أن وضح في تدوينة سابقة "أنا حقا حزين جدا بل و محبط لرؤية حالة المسلخ بمدينتي بركان. الْيَوْمَ الذي تبرعت فيه بمبلغ 250 مليون سنتيم، قيل لي أن المسلخ سيبنى على أعلى مستوى و سيزود بأحدث الآليات لضمان النظافة و السلامة لسكان المدينة، يحز في نفسي الحالة التي نراها في الصور خصوصا أن أبناء مدينتي هم من يدفع الثمن. حسبي الله و نعم الوكيل"..وهو الشيء الذي جعل المسؤول الأول عن هذه الكارثة يخرج عن صمته.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

هشام الكروج بركان مجلس البلدي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى | مجتمع

العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى

أيام قبل عيد الأضحى... بلحجام يهاجم المستهزئين بحولي العيد | مجتمع

أيام قبل عيد الأضحى... بلحجام يهاجم المستهزئين ب"حولي" العيد

رسميا...ليكاليزاسيون متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات | مجتمع

رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط | مجتمع

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أشنو وقع لبنكيران فجنازة الشيخ محمد زحل بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

شوفو أشنو وقع لبنكيران فجنازة الشيخ محمد زحل بالدارالبيضاء

بعد منعها..الميكة تعود للأسواق المغربية قبل عيد الأضحى و كتباع بالعلالي+تصريحات | روبورتاج

بعد منعها..''الميكة'' تعود للأسواق المغربية قبل عيد الأضحى و كتباع ''بالعلالي''+تصريحات

بعد واقعة اغتصاب فتاة بالحافلة: البوليس في الطوبيسات ديال كازا...شوفو الاعتقالات و ها شحال من واحد شدو ( تفتيش صارم ) | خارج البلاطو

بعد واقعة اغتصاب فتاة بالحافلة: البوليس في الطوبيسات ديال كازا...شوفو الاعتقالات و ها شحال من واحد شدو ( تفتيش صارم )

شوفو شنو قال الشيخ العلوي في جنازة المرحوم العلامة زحل في قلب المقبرة | خارج البلاطو

شوفو شنو قال الشيخ العلوي في جنازة المرحوم العلامة زحل في قلب المقبرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة: حملة أمنية داخل طوبيسات البيضاء تسقط خارجين عن القانون | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة: حملة أمنية داخل طوبيسات البيضاء تسقط خارجين عن القانون

رسميا..هكذا تم إيقاف شاب هدد صاحب سيارة أجرة بمسدس بلاستيكي بأكادير | حوادث و حقوق

رسميا..هكذا تم إيقاف شاب هدد صاحب سيارة أجرة بمسدس بلاستيكي بأكادير

عاجل..هذا ما تقرر في حق مغتصب فتاة تعاني إعاقة ذهنية بدوار ضواحي تارودانت | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما تقرر في حق مغتصب فتاة تعاني إعاقة ذهنية بدوار ضواحي تارودانت

العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى | مجتمع

العائلة الملكية تحتفل بهذه الذكرى

﻿ ﻿
اليوم 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.