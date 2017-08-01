مثير.. انقلاب في المؤسسة العسكرية بالجزائر ﻿

كشفت يومية المساء أنها علمت من مصدرها عن إزاحة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول أحمد قايد صالح، وتعيينه كوزير للمجاهدين، وتعويضه بالفريق الحبيب الشنتوفي قائد

"شوف تيفي"

كشفت يومية المساء أنها علمت من مصدرها عن إزاحة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول أحمد قايد صالح، وتعيينه كوزير للمجاهدين، وتعويضه بالفريق الحبيب الشنتوفي قائد المنطقة العسكرية الأولى بمدينة البليدة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الجمعة، فإن مصادر موثوقة من فرنسا، أوضحت أن رئيس الأركان بمساندة كثير من ضباط القيادة إضافة إلى بعض قادة النواحي العسكرية رفضوا هذا الانقلاب في المؤسسة العسكرية وهذه الإزاحة وطالبوا بأن يستقبلوا بصفة خاصة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المريض.



وأضافت اليومية بأنه يتم الحديث في الجزائر التي انتشرت فيها إشاعات انقلاب عسكري محتمل عن تطبيق الفصل 102 من الدستور الجزائري الذي يتحدث عن فراغ في هرم السلطة، وأن أغلب القرارت المتخذة الآن، تتم بصفة غير شرعية ولا دستورية من طرف الأخ الشقيق للرئيس سعيد بوتفليقة، وقد أكد عبد الرحمان مكاوي الخبر الأمني والعسكري هذه الأخبار الواردة من الجزائر وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستأتي بالكثير من المفاجآت بخصوص مستقبل الجزائر الشقيقة.