عاجل..نقاشة بساحة جامع الفنا ''تشرمل'' زميلتها الحامل وترسلها إلى مستعجلات مراكش ﻿

أقدمت فتاة تمتهن نقش الحناء بساحة جامع الفنا، قبل قليل من ليلة اليوم الخميس، على الاعتداء بواسطة آلة حادة على زميلتها الحامل وسط الساحة.

شوف تيفي:محمد لحلو



أقدمت فتاة تمتهن نقش الحناء بساحة جامع الفنا، قبل قليل من ليلة اليوم الخميس، على الاعتداء بواسطة آلة حادة على زميلتها الحامل وسط الساحة.

وسقطت النقاشة الحامل مضرجة في دمائها أمام صدمة زوار الساحة حيث تم إخبار السلطات المحلية ومصالح الأمن التي حلت على وجه السرعة بعين المكان.

هذا، وتم نقل السيدة المصابة بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في موضوع الاعتداء حيث تم تحرير محضر أمني في الموضوع والاستماع إلى شهود عيان فيما تم إصدار مذكرة بحث عن المتورطة في الاعتداء التي لاذت بالفرار.