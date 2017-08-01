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الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم لنظام المحاسبة العمومية للجهات والعمالات والجماعات

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 21:46 الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم لنظام المحاسبة العمومية للجهات والعمالات والجماعات | بوليتيك
الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم لنظام المحاسبة العمومية للجهات والعمالات والجماعات
صادقت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي الذي إنعقد صبيحة اليوم الخميس، في مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد، على ثلاثة مشاريع مراسيم، لسن نظام المحاسبة العمومية للجهات والعمالات والجماعات الترابية

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صادقت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي الذي إنعقد صبيحة اليوم الخميس، في مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد، على ثلاثة مشاريع مراسيم، لسن نظام المحاسبة العمومية للجهات والعمالات والجماعات الترابية في إطار المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد صادق المجلس الحكومي اليوم على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، حيث يتعلق النص الأول "بمشروع مرسوم رقم 449-17-2" بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجهات ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.

 ويرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات؛ بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجهات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

ووفق ذات المصدر، فالنص الثاني يتعلق "بمشروع مرسوم رقم 450-17-2" بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها. يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على العمالات والأقاليم باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية.

أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ويهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذا إبراز دور رئيس مجلس الجماعة وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة ، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

 

 

 

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