يا ربي السلامة..بعد واقعة الطوبيس: اغتصاب فتاة قاصر تعاني إعاقة ذهنية وقتلها بطريقة بشعة بالناظور+تفاصيل تهز النفوس ﻿

تمكنت المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، اليوم الخميس، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وإخفاء معالم جثة الفتاة الضحية،

"شوف تيفي"



تمكنت المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، اليوم الخميس، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وإخفاء معالم جثة الفتاة الضحية، والتي سبق العثور عليها بداية هذا الأسبوع بالقرب من باب مقبرة بنفس المدينة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير لقيام المشتبه بهما، اللذين يبلغان من العمر 22 و23 سنة، باستدراج الضحية، التي تعاني من إعاقة ذهنية، إلى منزل حيث عرضاها لهتك العرض، قبل أن ينتابها عارض صحي تسبب في وفاتها بعين المكان، ليعمد المشتبه بهما إلى التخلص من جثتها بباب المقبرة حيث عثر عليها في اليوم الموالي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما وتوقيفهما، كما تم حجز قرص طبي بمنزلهما يحتمل أنه يحمل آثارا بيولوجية للهالكة، التي أخضعت جثتها للتشريح الطبي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف مشتبه به ثالث تم تحديد هويته أيضا.





