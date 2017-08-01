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عاجل.. هذه حقيقة اختطاف شرطي من قبل سائق تريبورتور بسيدي سليمان

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 21:33 عاجل.. هذه حقيقة اختطاف شرطي من قبل سائق تريبورتور بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
عاجل.. هذه حقيقة اختطاف شرطي من قبل سائق تريبورتور بسيدي سليمان
خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببيان حقيقة بخصوص واقعة تعرض شرطي بالزي الرسمي لاختطاف من قبل سائق دراجة نارية ثلاثة العجلات بمدينة سيدي سليمان، في إطار حرصها على التفاع

شوف تيفي


خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببيان حقيقة بخصوص واقعة تعرض شرطي بالزي الرسمي لاختطاف من قبل سائق دراجة نارية ثلاثة العجلات بمدينة سيدي سليمان، في إطار حرصها على التفاعل مع كل ما ينشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، قالت المديرية أن الشرطي وهو برتبة مقدم شرطة أثناء مزاولة مهامه المتعلقة بمحاربة ظاهرة نقل الركاب من قبل الدراجات النارية ثلاثية العجلات "التريبورتور"، حاول توقيف دارجة نارية متورطة في ممارسة هذا النشاط الغير القانوني، غير أن السائق رفض الامتثال وقام رفقة شقيقه بسحل موظف الشرطة إلى غاية منطقة الحارثي الكائنة خارج المدينة، حيث حاولا التخلص من الشرطي الذي تمكن بمساعدة زميله الذي لحق به من توقيف سائق الدراجة، فيما تم نشر مذكرة بحث في حق شقيقه.

وأشارت المديرية في بلاغ رسمي لها توصل "شوف تيفي" بنسخة منه أن هذه الواقعة تتعلق بعدم الامتثال وتعريض موظف شرطة للأذى العمدي وليس بالخطف كما جاء في الخبر المتداول إعلاميا، لم يتعرض موظف الشرطة إلا لجروح طفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة بعد إنجاز مسطرة قضائية في حقه.

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قضاء مستشفى اختطاف أمن تريبورتور

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