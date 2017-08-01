انطلاق فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران بحضور وجوه سينمائية من المغرب وإفريقيا ﻿

انطلقت قبل قليل من مساء يومه الخميس فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران، تحت شعار ''البعد الافريقي في السينما المغربية'' بحضور عدد كبير من الوجوه السينمائية من المغرب وإفريقيا من



شوف تيفي: ميم شين





انطلقت قبل قليل من مساء يومه الخميس فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصيرأزرو/افران، تحت شعار "البعد الافريقي في السينما المغربية" بحضور عدد كبير من الوجوه السينمائية من المغرب وإفريقيا من بينهم ممثلون عن المركز السينمائي المغربي وفنانون مغاربة من بينهم الفنانة فاطمة وشاي والمخرجة فاطمة الجبيع والفنان عبد الخالق فهيد و عبد الكبير حزيران والناقد السينمائي أحمد السجلماسي واخرون.



ويتضمن برنامج هذه الدورة الجديدة عرض ما يفوق خمسين فيلما قصيرا خارج وداخل مسابقة الأرز الذهبي الخاصة بالأفلام العربية القصيرة؛ ومسابقة العربي الدغمي للمبدعين الشباب الخاصة بأفلام البيئة ، بالاضافة الى ورشات تكوينية في المهن السينمائية وفن الفيديو والتصوير (من تأطير جمال المودن) وكتابة السيناريو (من تأطير عبد القادر المنصور) والمونطاج بالأبعاد الثلاثة (من تأطير الكاميروني انكو فرديناند سيلفير).



هذا وتستمر فعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير بافران من يومه الخميس 24 غشت الى غاية يوم الاحد 27 غشت 2017.





