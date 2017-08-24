أيام قبل عيد الأضحى... بلحجام يهاجم المستهزئين ب"حولي" العيد ﻿

أطلق الفنان والإعلامي المغربي عادل بلحجام، النار على من أسماهم ''المستهزئين بشعيرة عيد الأضحى''، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' حيث إنتقد عددا من النشطاء الفايسبوكيين

شوف تيفي : محمد بوحتة

أطلق الفنان والإعلامي المغربي عادل بلحجام، النار على من أسماهم "المستهزئين بشعيرة عيد الأضحى"، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" حيث إنتقد عددا من النشطاء الفايسبوكيين ومستعملي تقنية الواتساب وصور الكاريكاتير المغاربة الذين ينشرون بعض الصور الخاصة بأضاحي عيد الأضحى.

وحث بلحجام في إتصال هاتفي له مع قناة "شوف تيفي" كافة رواد هذه الفضاءات الإفتراضية بتعظيم شعائر الله و الحفاظ على قدسية هذه الشعيرة الدينية التي تكتسي رمزية كبيرة في قلوب جميع المسلمين عبر العالم، حيث أكد على ضرورة تفادي السخرية والتمازح بكل الرسائل والصور التي تربطها علاقة مباشرة بعيد الأضحى والأكباش، لما في ذلك من ذنب عظيم.

ولم ينس صاحب برنامج "نغماوتاي" سابقا، والذي كان يبث على القناة "الأولى" أن يتمنى لكافة المسلمين عبر العالم عيدا مباركا سعيدا.