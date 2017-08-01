 عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء

رسميا...ليكاليزاسيون متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات | مجتمع

رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط | مجتمع

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط

البيجديون يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب بسيمة الحقاوي | بوليتيك

''البيجديون'' يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب ''بسيمة الحقاوي''

شراو لجدهم أيفون شوفو الفرحة ديالو | بووز

شراو لجدهم أيفون شوفو الفرحة ديالو

بالفيديو ... رشيد شو يستمتع بعطلته الصيفية | بووز

بالفيديو ... رشيد شو يستمتع بعطلته الصيفية

إيمان الطويل تحصل على منحة متابعة دراستها بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة | بووز

إيمان الطويل تحصل على منحة متابعة دراستها بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة

بالفيديو..شاهد الدمية اليابانية الحية الأولى في العالم | بووز

بالفيديو..شاهد الدمية اليابانية الحية الأولى في العالم

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 20:07 عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء | بوليتيك
عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء
قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، إن الجريمة البشعة التي تعرضت لها فتاة بريئة في إحدى حافلات النقل العمومي بالدار البيضاء اقتضت اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية لاعتقال المشتبه

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، إن الجريمة البشعة التي تعرضت لها فتاة بريئة في إحدى حافلات النقل العمومي بالدار البيضاء اقتضت اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية لاعتقال المشتبه بهم.

وأضاف محمد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه التدابير شملت، أيضا، توجيه منشور للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لحثهم على استنفار كل الوسائل من أجل متابعة عدم المبلغين عن الجرائم " خاصة حين تكون هذه الجرائم ببشاعة ما حدث في الدار البيضاء".

وأكد وزير العدل أن "ما يحدث في بلادنا من انهيار للقيم فظيع، ويقتضي معالجة عميقة وشاملة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك ينبغي على النيابة العامة أن تتحمل كافة مسؤولياتها في التعامل مع مثل هذه القضايا.

ودعا إلى تحسيس المواطنين والمواطنات بضرورة التبليغ عن هذه الجرائم ومساعدة السلطات الأمنية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية، مذكرا بأن القانون يضمن حماية المبلغين.

وشدد وزير العدل على أن "المجتمع المغربي تحكمه قيم ثقافية ودينية وحقوقية تقوم على التضامن والتصدي للجريمة ومساندة المستضعفين والدفاع عن الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تمكنت، صباح الاثنين 21 غشت الجاري، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الأنترنيت.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجريمة محمد أوجار الحافلات الفتاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البيجديون يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب بسيمة الحقاوي | بوليتيك

''البيجديون'' يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب ''بسيمة الحقاوي''

بالفيديو...الألاف يشيعون الشيخ محمد زحل في موكب جنائزي مهيب بالدار البيضاء | بوليتيك

بالفيديو...الألاف يشيعون الشيخ ''محمد زحل'' في موكب جنائزي مهيب بالدار البيضاء

رسميا...الحكومة تخصص دعما ماليا مباشرا للأشخاص في وضعية إعاقة | بوليتيك

رسميا...الحكومة تخصص دعما ماليا مباشرا للأشخاص ''في وضعية إعاقة''

الحكومة تؤجل تمديد الملاءمة في قانون الصحافة والنشر | بوليتيك

الحكومة تؤجل تمديد الملاءمة في قانون الصحافة والنشر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..القزابري يحضر جنازة الشيخ محمد زحل وهذا ما قاله عن الراحل بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..القزابري يحضر جنازة الشيخ محمد زحل وهذا ما قاله عن الراحل بالبيضاء

كواليس جنازة المرحوم العلامة محمد زحل بحضور كبار شيوخ المغرب | خارج البلاطو

كواليس جنازة المرحوم العلامة محمد زحل بحضور كبار شيوخ المغرب

الوزير الخلفي لـ شوف تيفي: بعد عملية برشلونة الإرهابية المغرب يتعاون أمنيا مع إسبانيا | خارج البلاطو

الوزير الخلفي لـ ''شوف تيفي'': بعد عملية برشلونة الإرهابية المغرب يتعاون أمنيا مع إسبانيا

قرعة دوري أبطال أوروبا | بث مباشر | قنوات أخرى

قرعة دوري أبطال أوروبا | بث مباشر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء

رسميا...ليكاليزاسيون متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات | مجتمع

رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط | مجتمع

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط

﻿ ﻿
اليوم 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.