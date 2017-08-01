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رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 19:59 رسميا...ليكاليزاسيون متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات | مجتمع
رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات
تداولت حكومة سعد الدين العثماني صبيحة اليوم، في التقرير الذي قدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة محمد بن عبد القادر، حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة الذي يأتي في إطار جملة من الإجراءات التي

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تداولت حكومة سعد الدين العثماني صبيحة اليوم، في التقرير الذي قدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة محمد بن عبد القادر، حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة الذي يأتي في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية.

ومن بين الإجراءات التي وافق عليها المجلس الحكومي، يتمثّل في تخليص المرتفقين من عبء التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات (légalisation).

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ''مصطفى الخلفي'' في الندوة الصحفية التي أعقبت الإجتماع، أن العرض الذي قدمه الوزير بن عبد القادر، حدد عددا من الإجراءات الإستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري، قبل متم السنة الحالية، والتي تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه، حيث يبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف تحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي ذات السياق، كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، ''أن القرار الذي إتخذته الحكومة اليوم سيكون له مفعول ايجابي على المواطن وتحسين صورة الادارة.، حيث أن فحوى القرار يخص صلاحية الاشهاد على مطابقة الوثائق لاصولها وتصحيح الامضاءات التي لم تعد فقط من اختصاص جماعات الترابية، لأن الحكومة وافقت على منح هذ الاختصاصات حتى للوزارات''.


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