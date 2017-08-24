فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط ﻿

تعددت أساليب الرسم في الفن التشكيلي بعدما أصبح الفنانون التشكيليون يعتمدون على مجموعة من الأدوات الغير معتادة في رسم لوحاتهم الفنية، حيث تميز الفنان صلاح الدين بوقدير في إبداعه باستعمال مواد من

شوف تيفي

تعددت أساليب الرسم في الفن التشكيلي بعدما أصبح الفنانون التشكيليون يعتمدون على مجموعة من الأدوات الغير معتادة في رسم لوحاتهم الفنية، حيث تميز الفنان صلاح الدين بوقدير في إبداعه باستعمال مواد من الحديد والنسيج لرسم بورتريهات لشخصيات محلية وعالمية معروفة من مادتي المسامير والخيط.

وقال الفنان صلاح الدين بوقدير لشوف تيفي : " كنت مولعا بالرسم منذ صغري، برسم لوحات فنية مختلفة، إلى جانب عشقي للموسيقى حيث ولجت معهد الموسيقي في مراكش وعمري لم يتجاوز 16 سنة، درست الموسيقى لمدة ثلاث سنوات حصلت فيها على دبلوم."

وبدأت قصة الرسم بالمسامير خلال اشتغال صلاح الدين بإحدى البنوك القطرية بدولة قطر، نظرا لكونه خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، حيث خلال مقامه هناك نسج صداقات مختلفة مع فنانين من الفلبين كانا يرسمان لوحاتهما الفنية بالخيط، ليستوحي الفكرة ويقوم بتطويرها بإضافة المسامير.



يذكر أن الفنان التشكيلي صلاح الدين بوقدير يعتزم تنظيم معرض فني لعرض إبداعاته للجماهير في مراكش في ظل غياب أي التفاتة له من طرف الجهات المختصة لتقديم المساعدة حيث سيتكلف بنفسه بأمور تنظيم المعهد.