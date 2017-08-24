 فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير:فضيحة جديدة في قلب الطوبيس تهز المغاربة...شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير:فضيحة جديدة في قلب الطوبيس تهز المغاربة...شوفو شنو وقع

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء

رسميا...ليكاليزاسيون متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات | مجتمع

رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط | مجتمع

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط

البيجديون يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب بسيمة الحقاوي | بوليتيك

''البيجديون'' يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب ''بسيمة الحقاوي''

شراو لجدهم أيفون شوفو الفرحة ديالو | بووز

شراو لجدهم أيفون شوفو الفرحة ديالو

بالفيديو ... رشيد شو يستمتع بعطلته الصيفية | بووز

بالفيديو ... رشيد شو يستمتع بعطلته الصيفية

إيمان الطويل تحصل على منحة متابعة دراستها بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة | بووز

إيمان الطويل تحصل على منحة متابعة دراستها بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 19:42 فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط | مجتمع
فنان مراكشي كا يرسم شخصيات محلية وعالمية بالمسامر والخيط
تعددت أساليب الرسم في الفن التشكيلي بعدما أصبح الفنانون التشكيليون يعتمدون على مجموعة من الأدوات الغير معتادة في رسم لوحاتهم الفنية، حيث تميز الفنان صلاح الدين بوقدير في إبداعه باستعمال مواد من

شوف تيفي

 

تعددت أساليب الرسم في الفن التشكيلي بعدما أصبح الفنانون التشكيليون يعتمدون على مجموعة من الأدوات الغير معتادة في رسم لوحاتهم الفنية، حيث تميز الفنان صلاح الدين بوقدير في إبداعه باستعمال مواد من الحديد والنسيج لرسم بورتريهات لشخصيات محلية وعالمية معروفة من مادتي المسامير والخيط.

وقال الفنان صلاح الدين بوقدير لشوف تيفي : " كنت مولعا بالرسم منذ صغري، برسم لوحات فنية مختلفة، إلى جانب عشقي للموسيقى حيث ولجت معهد الموسيقي في مراكش وعمري لم يتجاوز 16 سنة، درست الموسيقى لمدة ثلاث سنوات حصلت فيها على دبلوم."

وبدأت قصة الرسم بالمسامير خلال اشتغال صلاح الدين بإحدى البنوك القطرية بدولة قطر، نظرا لكونه خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، حيث خلال مقامه هناك نسج صداقات مختلفة مع فنانين من الفلبين كانا يرسمان لوحاتهما الفنية بالخيط، ليستوحي الفكرة ويقوم بتطويرها بإضافة المسامير. 

يذكر أن الفنان التشكيلي صلاح الدين بوقدير يعتزم تنظيم معرض فني لعرض إبداعاته للجماهير في مراكش في ظل غياب أي التفاتة له من طرف الجهات المختصة لتقديم المساعدة حيث سيتكلف بنفسه بأمور تنظيم المعهد.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الفن التشكيلي رسم المسامير لوحات فنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا...ليكاليزاسيون متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات | مجتمع

رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات

إطلاق برنامج مصالحة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب.. وهذه التفاصيل | مجتمع

إطلاق برنامج ''مصالحة '' لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب.. وهذه التفاصيل

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء..وها فين داوهوم | مجتمع

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء..وها فين داوهوم

وقفة إحتجاجية تضامنية مع زوجين أحرقا جسديهما بمراكش بعد إغتصاب طفلتهما | مجتمع

وقفة إحتجاجية تضامنية مع زوجين أحرقا جسديهما بمراكش بعد إغتصاب طفلتهما

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..القزابري يحضر جنازة الشيخ محمد زحل وهذا ما قاله عن الراحل بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بالفيديو..القزابري يحضر جنازة الشيخ محمد زحل وهذا ما قاله عن الراحل بالبيضاء

كواليس جنازة المرحوم العلامة محمد زحل بحضور كبار شيوخ المغرب | خارج البلاطو

كواليس جنازة المرحوم العلامة محمد زحل بحضور كبار شيوخ المغرب

الوزير الخلفي لـ شوف تيفي: بعد عملية برشلونة الإرهابية المغرب يتعاون أمنيا مع إسبانيا | خارج البلاطو

الوزير الخلفي لـ ''شوف تيفي'': بعد عملية برشلونة الإرهابية المغرب يتعاون أمنيا مع إسبانيا

قرعة دوري أبطال أوروبا | بث مباشر | قنوات أخرى

قرعة دوري أبطال أوروبا | بث مباشر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير:فضيحة جديدة في قلب الطوبيس تهز المغاربة...شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

خطير:فضيحة جديدة في قلب الطوبيس تهز المغاربة...شوفو شنو وقع

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس+صور

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل..هذا ما قاله وزير العدل بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء

رسميا...ليكاليزاسيون متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات | مجتمع

رسميا...''ليكاليزاسيون'' متوفر في جميع المؤسسات العمومية وليس فقط بالمقاطعات

﻿ ﻿
اليوم 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.