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''البيجديون'' يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب ''بسيمة الحقاوي''

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 19:33 البيجديون يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب بسيمة الحقاوي | بوليتيك
''البيجديون'' يطالبون وزراءهم بالحكومة مقاطعة ميدي 1 تيفي بعد واقعة حجاب ''بسيمة الحقاوي''
رغم تجاهل قيادة ''البيجدي'' للنقاش الطويل الدائر حول حجاب ''بسيمة الحقاوي'' بعد تدوينة لمسؤول بقناة ''ميدي 1 تيفي''، عادت الكتائب الإلكترونية للمصباح بالظهور مجددا مطالبة وزراءهم بالحكومة مقاطعة



بوليتيك
شوف تيفي


رغم تجاهل قيادة ''البيجدي'' للنقاش الطويل الدائر حول حجاب ''بسيمة الحقاوي'' بعد تدوينة لمسؤول بقناة ''ميدي 1 تيفي''، عادت الكتائب الإلكترونية للمصباح بالظهور مجددا مطالبة وزراءهم بالحكومة مقاطعة القناة لإجبارها على تقديم إعتذار رسمي.

ووفق معطيات حصلت عليها ''شوف تيفي''، ينتظر أن يتداول في موضوع ''حجاب بسيمة الحقاوي'' خلال إجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران الذي سيحدد خلال الأيام المقبلة، لتحديد خطوات لحسم الموضوع.

وخلفت التدوينة التي أضحت معروفة ''بحجاب سمية الحقاوي'' ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أن مضامينها جاءت بعد تأخر كشف الوزيرة الحقاوي عن موقف وزارتها بعد فضيحة ''الإعتداء الجنسي'' على فتاة من طرف شبان بحافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء، فيما يرى أخرون بأن كاتب التدوينة أخطأ في العنوان بعد ذكر حجاب الوزيرة.



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الحقاوي بسيمة الوزيرة الحجاب شوف تيفي

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