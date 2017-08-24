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خطير وبالصور.. إطار كبير بولاية جهة مراكش آسفي يدهس متسولة ويتسبب في وفاتها بمراكش

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 19:12 خطير وبالصور.. إطار كبير بولاية جهة مراكش آسفي يدهس متسولة ويتسبب في وفاتها بمراكش | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. إطار كبير بولاية جهة مراكش آسفي يدهس متسولة ويتسبب في وفاتها بمراكش
اهتز حي دوار ازيكي بتراب مقاطعة المنارة، على الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، على وقع حادثة سير مروعة بطلها إطار كبير بولاية جهة مراكش اسفي.

"شوف تيفي": محمد لحلو


اهتز حي دوار ازيكي بتراب مقاطعة المنارة، على الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، على وقع حادثة سير مروعة بطلها إطار كبير بولاية جهة مراكش اسفي.
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تسببت حادثة السير في مقتل سيدة تمتهن التسول بمكان الحادث حيث تم نقل جثتها إلى مستودع الاموات بباب دكالة بعدما حلت عناصر مصلحة حوادث السير التابعة للمنطقة الامنية الثالثة وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث المميت.
وكشف المصدر ذاته أن الهالكة تسمى قيد حياتها "ربيعة.خ" من مواليد 1962 وتنحدر من دوار الطبابيير بجماعة سيدي شيكر باقليم اليوسفية.

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المغرب شوف تيفي التسول الحادث الطبابيير اليوسفية جهة مراكش آسفي

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