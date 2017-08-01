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''التهديدات الإرهابية'' تدفع هولندا لإلغاء حفل موسيقي وتعتقل سائق حافلة من إسبانيا

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 18:05 التهديدات الإرهابية تدفع هولندا لإلغاء حفل موسيقي وتعتقل سائق حافلة من إسبانيا | دولي
''التهديدات الإرهابية'' تدفع هولندا لإلغاء حفل موسيقي وتعتقل سائق حافلة من إسبانيا
ألقت الشرطة الهولندية القبض على إسباني كان يقود حافلة بها إسطوانات غاز قرب قاعة في مدينة روتردام جرى في وقت سابق إلغاء حفل لموسيقى الروك بها بسبب تهديد هجوم محتمل.

وكالات


ألقت الشرطة الهولندية القبض على إسباني كان يقود حافلة بها إسطوانات غاز قرب قاعة في مدينة روتردام جرى في وقت سابق إلغاء حفل لموسيقى الروك بها بسبب تهديد هجوم محتمل.

ورغم إبلاغ الشرطة الإسبانية الهولنديين بالخطر المحتمل في القاعة فإن مصدرا قضائيا في إسبانيا قال إنه ليس ثمة صلة بهجمات برشلونة التي وقعت الأسبوع الماضي، حيث ذكر المصدر أن الحرس المدني الإسباني توصل للمعلومة نتيجة لتحقيق يجري منذ بعض الوقت ولا علاقة له بالهجومين في برشلونة وكامبريلس في كاطلونيا واللذين قتل فيهما 15 شخصا.
وقال رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب في مؤتمر صحافي إنه لم يتضح إن كانت المعلومة لها علاقة برصد الحافلة، وحذر من ''النتائج المتسرعة'' فيما أشار إلى أن الحافلة البيضاء كانت تحمل لوحات ترخيص إسبانية وشوهدت وهي تحوم حول قاعة الحفلات.

وأضاف ''لا يصح في هذه اللحظة أن نجمع هذه الحقائق ونستخلص... أنه كان هناك مخطط للهجوم باسطوانات الغاز وما إلى ذلك في إعادة لمشهد الأسبوع الماضي في برشلونة....سأتوخى الحذر بهذا الشأن''.

ويجرى استجواب السائق الذي لم يكشف عن اسمه ويفحص فريق للمفرقعات الحافلة، حيث نقلت وكالة يوروبا برس الإسبانية للأنباء عن مصادر في قوة مكافحة الإرهاب بإسبانيا قولها فيما بعد إن الإسباني الذي اعتقل في روتردام لا صلة له بالارهابيين، وأضافت أن اسطوانات الغاز في الحافلة كانت للاستخدام المنزلي على ما يبدو''.



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